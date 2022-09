Rallye Casinos do Algarve é Taça de Portugal | AutoSport

O Rallye Casinos do Algarve realiza-se de 11 a 13 de novembro, e volta a ser Taça de Portugal. Será um rali aberto a todas as viaturas elegíveis para os diversos campeonatos em disputa em Portugal, sendo consagrado como vencedor da Taça, o primeiro à geral, mas também todos os diversos grupos elegíveis.

Por exemplo, Armindo Araújo pode acumular o título de Campeão de Portugal com o de vencedor da Taça, ou por outro lado, pode haver pilotos que queiram esse troféu no seu Palmarés. Não haverá lista de inscritos ou classificações separadas, sendo que a prova vai dispor de um qualifying para todos, na manhã de sábado.