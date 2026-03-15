Rallye Capital do Queijo/Fajãs: Vitória de Luis M. Rego com… adversário inesperado

O campeonato açoriano de ralis arrancou em São Jorge com mais um triunfo de Luis Miguel Rego. O piloto do Skoda Fabia RS Rally2 terminou o Rali Capital do Queijo e das Fajãs com uma vantagem de quase 3 minutos e meio para o perseguidor mais direto mas destacou esta como “uma das vitórias mais difíceis da minha carreira”.

O micaelense arrancou para a prova diminuído pelos sintomas de uma gastroenterite, de que se foi queixando durante todo um evento em que teve de se superar para resistir ao ímpeto do abandono voluntário.

O primeiro líder do rali foi o algarvio Carlos Martins, autor do melhor tempo na super-especial da noite de sexta-feira, mas que desistiu na manhã de sábado devido à quebra duma transmissão. Segundo classificado, José Paula abandonou na mesma altura devido a problemas de radiador do Citroën C3 R5.

Com esses concorrentes fora de prova, Pedro Câmara Jr. rapidamente ascendeu à segunda posição absoluta e não teve grandes dificuldades em impor o Opel Corsa Rally4 no universo dos utilizadores de viaturas de tração dianteira.

Com uma prova em crescendo, Gustavo Silva conseguiu melhorar até ao lugar mais baixo do pódio mas ficou fora da corrida na primeira passagem por Rosais depois de se despistar com o Peugeot 208 Rally4. Dessa forma foi o local Fernando Soares a levar o Lancia Ypsilon Rally4 ao segundo posto da categoria e ao lugar mais baixo do pódio absoluto. Soares foi também o melhor na competição Masters, categoria em que as posições imediatas ficaram na posse de João Faria e Francisco Costa, ambos em Peugeot 206 RC. O campeonato dos Açores volta à atividade, agora em asfalto, a 10 e 11 de abril na Praia da Vitória, ilha Terceira.

Texto João Freitas Faria