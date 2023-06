Rally & You Portugal Cup: Hugo Lopes defende liderança em Castelo Branco | AutoSport

O Rali de Castelo Branco será, este próximo fim de semana (30 junho/1 julho), a terceira ronda da Rally &You Portugal Cup e primeira em piso de asfalto, com Hugo Lopes na posição de líder e muito ainda por decidir, quando restam mais duas provas (Rali da Água – CIM Alto Tâmega e Rali Vidreiro Centro de Portugal) para o termo da temporada. O jovem piloto de Viseu é também o atual primeiro classificado da Rally & You FPAK Júnior Cup, cujo aliciante prémio final atribuído ao vencedor é a participação, em 2024, na Peugeot Rally Cup Ibérica.

São nove as duplas inscritasnesta iniciativa da Sports & You– destinada a promover e apoiar a carreira de pilotos com viaturas da Stellantis Motorsport, o Peugeot 208 Rally4, o Peugeot 208 R2 ou o Opel Corsa Rally4 – que vão competir na prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco.

Lopes dispõe de onze pontos de vantagemface a Kevin Saraiva na Rally & You Portugal Cup e dezasseis paraRicardoSousa ePedro Antunes, que não estará presente na prova albicastrense. Tudo se conjuga, assim, para que Lopes e Sousa sejam, atendendo à sua experiência,os grandes candidatos a ditar o ritmo, mas haverá que contar sempre com Kevin Saraiva, cuja evolução tem sido notória. Não faltam, portanto, candidatos a discutir os lugares cimeiros, numa “guerra” que promote emoções fortes do princípio ao fim do rali.

Na Rally & You FPAK Júnior Cup, o mesmo Hugo Lopes é o grande favorito – tem mais 12 pontos que o luso-estónio Kevin Saraiva –, mas seguramente que ao mais pequeno deslize terá Saraiva e Gonçalo Fernandes disponíveis para reduzir a diferença pontual que os separa da liderança. Embora dispondo dos menos “musculados” 208 R2, José Pedro Quintas, Dário Rebelo e Eduardo Santos não têm deixado de desafiar os 208 Rally4 com a sua regularidade e em Castelo Branco aguarda-se com expetativa a primeira abordagem, nesta competição, de Guilherme Meireles aos pisos de asfalto e ainda o desempenho de João Andrade, um jovem já com provas dadas (campeão Start norte de ralis em 2022 ) e que entra agora no seu “terreno” predileto.

O Rali de Castelo Branco, que terá um total de 101,73 quilómetros disputados ao cronómetro, tem início na tarde de sexta-feira, com quatro classificativas (24,66 km). No sábado, a segunda etapa, com oito classificativas (77,07 km), terminará às 21h45.

INSCRITOS

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4)

Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4)

Kevin Saraiva/Bia Pinto (Peugeot 208 Rally4)

Gonçalo Fernandes/Fernando Miguel (Peugeot 208 Rally4)

José Pedro Quintas/Paulo Marques (Peugeot 208 R2)

Dário Rebelo/António Pereira (Peugeot 208 R2)

Guilherme Meireles/Carlos Magalhães (Peugeot 208 Rally4)

Eduardo Santos/José Marques (Peugeot 208 R2)

João Andrade/NN (Peugeot 208 R2)

CLASSIFICAÇÃO APÓS DUAS PROVAS

Rally & You Portugal Cup

1º, Hugo Lopes 44 pontos

2º, Kevin Saraiva 33

3º, Ricardo Sousa 28

4º, Pedro Antunes 28

5º, Gonçalo Fernandes 26

6º, Alexander Semonov 17

7º, José Pedro Quintas 14

8º, Dário Rebelo 12

9º, Guilherme Meireles 10

10º, Sérgio Dias 10

11º, Eduardo Santos 8

12º, João Andrade 0

13º, Josep Ralf 0

Rally & You FPAK Júnior Cup

1º, Hugo Lopes 56 pontos

2º, Kevin Saraiva 44

3º, Gonçalo Fernandes 36

4º, José Pedro Quintas 22

5º, Dário Rebelo 14

6º, Eduardo Santos 14

7º, Guilherme Meireles 12

8º, João Andrade 0