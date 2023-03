Rally & You Portugal Cup: FPAK e Sports & You criam sinergias para apoiar jovens | AutoSport

Dá pelo nome de Rally & You Portugal Cup o novo troféu promovido pela Sports & You em cinco provas do calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e Campeonato de Portugal Júnior de Ralis (CPJR) para apoiar a participação de jovens pilotos e com o apoio expresso da FPAK, criando-se sinergias entre as duas entidades para dar continuidade à estratégia de injetar sangue novo nos ralis e dar sequência às carreiras dos jovens pilotos. Em jogo estarão prémios aliciantes, como a garantia de um programa internacional a custo zero na época seguinte…

Esta competição monomarca destina-se aos Peugeot 208 Rally4, Opel Corsa Rally4 e Peugeot 208 R2 em cinco provas do CPR que fazem parte tanto do Campeonato de 2RM (duas rodas motrizes) como do Campeonato Júnior:

Rali do Algarve (31 março/1 abril)

Rali Terras D’Aboboreira (28/29 abril)

Rali de Castelo Branco (9/10 junho)

Rali da Água-Alto Tâmega (15/16 setembro)

Rali Vidreiro Centro de Portugal (13/14 outubro)

A grande e principal novidade do Rally & You Portugal Cup é que inclui na sua génese o Rally & You FPAK Júnior Cup, havendo em cada prova uma classificação geral e ainda uma específica para a categoria Júnior, cujos pilotos (com idade máxima de 27 anos) podem acumular com a geral. O piloto da Júnior vencedor de um rali embolsa 1.750€, o segundo classificado 1.200€ e o terceiro 750€, podendo ainda, na geral, somar mais 1.250€ (1º lugar), 750€ (2º) ou 500€ (3º) por acumulação.

No final da época, o vencedor do Rally & You FPAK Júnior Cup, iniciativa que tem a FPAK como parceira, dando sequência ao projeto iniciado em 2022, ganha a participação na edição de 2024 da Peugeot Rally Cup Ibérica.

NI AMORIM (presidente da FPAK): “Este projeto vem incrementar o nosso apoio na angariação de jovens pilotos para os ralis, a que se juntam outras ações noutras modalidades. Esta iniciativa, projetada para uma evolução em escada, é bem estruturada e tem uma componente de evolução muito interessante no que respeita a troféus monomarca. Para além disso, será um projeto que acaba por sair um pouco das nossas fronteiras, dando mundo e uma outra realidade desportiva ao piloto vencedor. Acreditamos que será mais um projeto vencedor”.

JOSÉ PEDRO FONTES (Stellantis Motorsport Ibérica): “Como distribuidora da Stelantis Motorsport, a Sports & You sempre teve na sua linha de prioridades o apoio ao desporto, através do lançamento de troféus monomarca com o objetivo de apoiar e promover a participação de jovens pilotos. Em Espanha, a nossa estratégia já deu frutos e um dos jovens formados na Peugeot Cup Ibérica [Alejandro Cachón] é hoje piloto oficial da Citroen no WRC. O caminho a seguir é esse e como português fico muito satisfeito por verificar que a FPAK continua a apoiar o aparecimento de jovens futuros campeões”.

MAYEUL TYL (Stellantis Motorsport): “A Stellantis Motorsport sempre apostou nas competições de promoção e o Rally & You Portugal Cup é mais um troféu na Europa enquadrado nesse objetivo e o compromisso da Stellantis com os ralis passa por criar formas mais acessíveis de os jovens pilotos poderem crescer na sua carreira até aos Rally2”.