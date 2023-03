Rally & You Portugal Cup arranca no Algarve com recorde de inscritos na Júnior | AutoSport

Arranca no Rali Casinos do Algarve a Rally & You Portugal Cup, o novo troféu promovido pela Sports & You em cinco provas do calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e Campeonato de Portugal Júnior de Ralis (CPJR). O objetivo passa pelo apoio a jovens pilotos, com o apoio expresso da FPAK, porque os ralis precisam muito de sangue novo.

Há prémios para muitos, e um programa internacional a custo zero na época seguinte para o vencedor. A competição monomarca destina-se aos Peugeot 208 Rally4, Opel Corsa Rally4 e Peugeot 208 R2 em cinco provas do CPR que fazem parte tanto do Campeonato de 2RM (duas rodas motrizes) como do Campeonato Júnior

São nada menos de 10 os pilotos que iniciam no Rali Casinos do Algarve (31 março/1 abril) a sua participação na Rally & You Portugal Cup, dos quais oito competem na Rally & You FPAK Júnior Cup, o que constitui um recorde na iniciativa conjunta da Sports & You e da FPAK.

A lista de inscritos supera as expetativas dos promotores, já que que reúne nomes relevantes e com experiência consolidada na Peugeot Rally Cup Ibérica, como Ricardo Sousa (filho de Rui Sousa, ex-campeão de TT) e José Loureiro, com os seus Peugeot 208 Rally4, a que se junta um número recorde de jovens, na Rally & You FPAK Júnior Cup, em busca de um lugar ao sol nos ralis e a renovação de valores nos ralis começa a ser uma forte realidade.

Do grupo de oito pilotos da categoria Júnior, há quatro que vão medir forças pela primazia das duas rodas motrizes com os seus Peugeot 208 R2 face aos Rally4. É o caso de João Andrade, o campeão Start Norte de ralis em 2022, a que se juntam também Dário Rebelo, Eduardo Santos e José Pedro Quintas, todos eles já com alguns ralis disputados.

Ao volante dos Peugeot 208 Rally4 surgem nomes que se destacam, como o viseense Hugo Lopes, uma referência a ter em conta pelo seu passado, tal como Gonçalo Fernandes, o detentor do título do Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, ou ainda o de Guilherme Meireles, filho de Paulo Meireles e sobrinho de Pedro Meireles, membros de uma família com história digna de registo nos ralis portugueses.

Acabado de completar 18 anos, o luso-estónio Kevin Saraiva, que esta época já alinhou num rali do campeonato da Estónia, está de regresso ao nosso país para competir no Rally & You FPAK Júnior Cup.

O Rali Casinos do Algarve é a prova de abertura da Rally & You Portugal Cup e de cujo programa fazem parte mais quatro provas, integradas no Campeonato de Portugal de 2RM (duas rodas motrizes) e no Campeonato de Portugal Júnior: o Rali Terras D’Aboboreira (28/29 abril), o Rali de Castelo Branco (30 junho/1 julho), o Rali da Água-Alto Tâmega (15/16 setembro) e o Rali Vidreiro Centro de Portugal (13/14 outubro).

RALLY & YOU PORTUGAL CUP

14 – Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4)

16 – José Loureiro/Bino Santos (Peugeot 208 Rally4)

RALLY & YOU FPAK JÚNIOR CUP

23 – Gonçalo Fernandes/Fernando Miguel (Peugeot 208 Rally4)

25 – Dário Rebelo/António Pereira (Peugeot 208 R2)

26 – João Andrade/Octávio Araújo (Peugeot 208 R2)

29 – José Pedro Quintas/Paulo Marques (Peugeot 208 R2)

31 – Guilherme Meireles/Carlos Magalhães (Peugeot 208 Rally4)

40 – Eduardo Santos/José Marques (Peugeot 208 R2)

55 – Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4)

57 – Kevin Saraiva/Bia Pinto (Peugeot 208 Rally4)