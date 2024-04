Rally.TV e DAZN fazem parceria de distribuição global

A Rally.TV está prestes a tornar-se mais acessível do que nunca, como uma oferta independente na DAZN, a plataforma líder mundial de entretenimento desportivo.

Este é um acordo de longo prazo, o Rally.TV estará disponível globalmente na plataforma DAZN, a partir do final de maio. Como tal, milhões de assinantes da DAZN poderão desfrutar do Rally.TV tanto através do complemento premium quanto através de conteúdo selecionado de acesso gratuito.

A Rally.TV é um canal 24 horas por dia, 7 dias por semana, que oferece mais de 30 fins de semana de ralis ao vivo por ano, incluindo todas as etapas do Campeonato Mundial de Rallys (WRC), do Campeonato Mundial de Rallycross (World RX) e do Campeonato Europeu de Rallys (ERC).

A oferta ao vivo é complementada pela programação do diversificado arquivo do Promotor, revivendo os melhores momentos da história de cada um dos campeonatos, bem como a bordo de algumas das etapas mais icónicas do rali.

Lançado em 2016, a DAZN foi pioneira no streaming desportivo ‘over-the-top’, com uma oferta de múltiplas propriedades desportivas premium, incluindo futebol europeu e feminino de primeira divisão, basquetebol, automobilismo, boxe e desportos de combate, e a Liga Nacional de Futebol (NFL). Disponível em mais de 200 territórios em todo o mundo, a DAZN promete levar o Rally.TV a uma nova audiência mundial de milhões de pessoas em vários dispositivos habilitados para Internet e através da rede de distribuição mais abrangente de qualquer grande plataforma de streaming desportivo.

Esta maior acessibilidade será proporcionada pela tecnologia líder mundial da DAZN, que permite que o conteúdo ao vivo e sob demanda seja transmitido em grande escala, ao mesmo tempo que fornece a capacidade de localização nos principais mercados.

A Rally.TV junta-se a nomes como NFL Game Pass, PGA Tour Pass e FIBA’s Courtside 1891 como um canal independente dentro da plataforma DAZN. Todos estão disponíveis como parte de uma assinatura atualizada do DAZN ou como um serviço independente.