Rally ‘Serras’ de Lisboa: começa em Sintra, termina em Montejunto | AutoSport

Depois do AutoSport ter ontem revelado que o Rally de Lisboa iria ter troços na Serra de Sintra e no Estoril, o CPKA, clube organizador divulgou mais informação, ficando a saber-se que o primeiro dia de prova, uma sexta-feira, ainda sem data, o Rally de Lisboa vai para a estrada com a realização das Classificativas de Alcabideche e Peninha na Serra de Sintra, que antecedem uma neutralização e uma Super Especial no Estoril…

No segundo dia (sábado) serão disputadas mais 10 classificativas na zona norte de Lisboa e Oeste de Portugal, com os tradicionais troços de Loures, Transgrua, Vila Franca de Xira, Alenquer, Vinhos de Lisboa, terminando com o mítico Montejunto. São pelos menos três troços clássicos do ‘antigo’ Rali de Portugal, Alcabideche, Peninha e Montejunto.

Neste momento ainda está longe de se conhecerem os calendários do próximo ano dos ralis, mas é certo que em alguma competição o Rally de Lisboa estará. Este ano foi a Taça de Portugal de Ralis. Para o ano se verá…