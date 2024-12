Rally Series: um novo caminho no mundo dos ralis

O Kartódromo de Baltar foi o cenário de um evento muito interessante em que foi apresentada uma abordagem inovadora, que reinventa parte da essência dos ralis, tornando-os mais concentrados, acessíveis, eventualmente emocionantes, e sustentáveis para pilotos e adeptos. Denomina-se Rally Series, e é um novo projeto apresentado para o desporto motorizado português, num formato que pode no futuro ser seguido também internacionalmente.

O projeto é encabeçado por André Lavadinho e a sua equipa, e promete transformar e acrescentar o panorama dos ralis nacionais, um formato inovador, mais acessível e dinâmico, pensado para apaixonados, pilotos e equipas.

Um novo caminho no automobilismo de estrada

Com estreia marcada para 2025, o Rally Series apresenta um calendário ambicioso de cinco eventos, todos centrados numa ‘Arena’. Este espaço multifuncional será o coração de cada evento, concentrando o espetáculo num traçado mais curto e emocionante do que os ralis tradicionais, com zonas de assistência, restauração e lazer para toda a família. “Queremos oferecer mais do que corridas. Queremos criar uma experiência completa para os fãs e um ambiente acessível para todos”, afirmou André Lavadinho.

A competição na Arena não será a única atração. Os eventos combinam especiais tradicionais, programadas para ter entre 8 e 12 km, com as mais curtas especiais de 3 a 5 km nas imediações da Arena, realizadas em locais como circuitos, centros urbanos ou zonas industriais. Esta fusão entre o clássico e o moderno promete atrair tanto entusiastas de longa data quanto novos adeptos.

Inovação a pensar em todos

O modelo Rally Series foi desenhado para responder a necessidades mais atuais dos ralis. “Queremos simplificar o acesso do público aos ralis, eliminando as barreiras de distância e criando eventos envolventes, onde toda a família pode participar. Para as equipas, oferecemos maior exposição mediática e um ambiente ideal para atrair parceiros e patrocinadores”, explicou André Lavadinho.

A estrutura compacta, com 40 km competitivos distribuídos por dois dias, também reflete um maior compromisso com a sustentabilidade, reduzindo desta forma a pegada ambiental. Este formato alia organização eficiente a uma menor utilização de recursos logísticos, infraestruturas e combustíveis, sem contudo, comprometer a emoção.

Competitividade reimaginada

O Rally Series traz um sistema de pontuação inovador, que recompensa desde os primeiros classificados até os que completam a prova. Além disso, as ‘Stars’ — prémios atribuídos por vitórias em especiais — garantem maior emoção e desempenham um papel decisivo em eventuais desempates.

Mais do que uma competição, o Rally Series abre portas para jovens talentos e pilotos experientes que eventualmente possam preferir formatos mais curtos e dinâmicos. As inscrições abrangem desde as categorias FIA, como Rally1 a Rally5, até históricos, R-GT e veículos não homologados, promovendo diversidade e acessibilidade no desporto.

Estratégia focada no futuro

A apresentação destacou ainda a forte aposta em comunicação e marketing, com transmissões em direto, parcerias com os media e branding de impacto. “O Rally Series é mais do que um campeonato. É uma oportunidade de modernizar a forma como os ralis são vividos e vistos, mantendo a essência da competição, mas adaptando-a ao mundo atual”, disse Emanuel Moreira, Diretor de Operações.

Com um formato compacto, sustentável e voltado para a inovação, o Rally Series promete ser uma revolução nos ralis, para já portugueses, provavelmente também internacional, oferecendo emoção, acessibilidade e novas oportunidades para todos os envolvidos no desporto.

Agora, falta perceber a recetividade que a Rally Series pode ter junto dos pilotos e público, sendo que para já isto é ainda o ‘embrião de inovação’ ou ‘projeto semente’ se preferir, que reflete o início de algo que parece promissor e ter potencial para crescer e transformar-se no futuro.