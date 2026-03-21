Rally Series/Terras de Oiro: tiro de partida com Shakedown e Show Noturno
“Vila Velha de Ródão testemunha hoje um momento sem precedentes na história do desporto motorizado local. Amanhã, convidamos todos a juntarem-se a nós nesta celebração. Um conceito claramente vencedor.” – António Carmona, Presidente de Vila Velha de Ródão
O dia de hoje marcou o arranque da temporada 2026 do Castrol Portugal Rally Series, com o Shakedown e o Show Noturno a darem aos concorrentes a primeira oportunidade de experimentar a Arena Monster Energy, em Vila Velha de Ródão, e ultimar os preparativos para a prova.
À noite, no cais da vila, junto ao rio Tejo, realizou-se o habitual Show Noturno, no qual o muito público foi presenteado com um espetáculo único.
Ao início da tarde a chuva deu tréguas e permitiu aos concorrentes fazer o Shakedown e a sessão de co-drives em condições ideais para preparar o arranque competitivo do Portugal Rally Series no dia de amanhã, que se prevê de intensa competição.
A Fan Zone montada bem no centro da ação da Arena Monster Energy permite aos adeptos acompanharem bem de perto. As lojas, as atividades dos parceiros e as zonas de restauração permitem acompanhar o evento com um conforto e entretenimento único que só o Rally Series consegue proporcionar.
A competição arranca na manhã de domingo, com os concorrentes a enfrentarem duas passagens no troço de Vila Velha de Ródão, na parte da manhã, e Vilas Ruivas, na parte da tarde, bem como cinco passagens pela Arena. A primeira especial da Ronda #1 arranca às 9h48 e o dia culmina com a cerimónia de pódio, prevista para as 17h00 junto da Fan Zone.
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