Rally Series Terras de Oiro deve abrir época de ralis em Portugal em cenário único junto ao Tejo

O Rally Series Terras de Oiro deverá ser o primeiro rali de 2026 em Portugal, abrindo oficialmente a temporada nos dias 21 e 22 de março, em piso de asfalto e totalmente centrado em Vila Velha de Ródão, junto ao Rio Tejo.

A prova integra o Castrol Portugal Rally Series e marca o regresso de uma competição mítica, desenhada para combinar espetáculo, visibilidade mediática e promoção do território.

Arena central e nove especiais de classificação

O evento assenta numa Arena Monster Energy instalada no Campo de Feiras, com vista privilegiada para as Portas de Ródão, que funciona como centro nevrálgico do rali. A partir deste ponto, o público pode acompanhar grande parte da ação quase sem se deslocar, beneficiando de estruturas dedicadas, Fanzone e até de uma unidade hoteleira integrada na zona central.

O programa desportivo concentra‑se no domingo, com nove provas especiais de classificação disputadas ao longo de um dia intenso. As classificativas de Vila Velha de Ródão e Vilas Ruivas são intercaladas por sucessivas passagens pela Arena, Refresh Zone e Parque de Assistência, garantindo contacto permanente entre equipas e adeptos.

Sábado dedicado aos adeptos e crescimento do projeto

O sábado é inteiramente orientado para os fãs, com abertura da Fanzone, exposição de viaturas e fotografia de família, shakedown durante a tarde e, ao final do dia, parada oficial, sessão de autógrafos e apresentação dinâmica das equipas no Cais de Vila Velha de Ródão. A prova reflete o crescimento do Castrol Portugal Rally Series, com aumento de inscritos e forte adesão às inscrições anuais, apoiadas por condições especiais, media packages e vantagens promocionais para equipas e parceiros.