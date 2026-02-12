Rally Series Terras de Oiro deve abrir época de ralis em Portugal em cenário único junto ao Tejo
O Rally Series Terras de Oiro deverá ser o primeiro rali de 2026 em Portugal, abrindo oficialmente a temporada nos dias 21 e 22 de março, em piso de asfalto e totalmente centrado em Vila Velha de Ródão, junto ao Rio Tejo.
A prova integra o Castrol Portugal Rally Series e marca o regresso de uma competição mítica, desenhada para combinar espetáculo, visibilidade mediática e promoção do território.
Arena central e nove especiais de classificação
O evento assenta numa Arena Monster Energy instalada no Campo de Feiras, com vista privilegiada para as Portas de Ródão, que funciona como centro nevrálgico do rali. A partir deste ponto, o público pode acompanhar grande parte da ação quase sem se deslocar, beneficiando de estruturas dedicadas, Fanzone e até de uma unidade hoteleira integrada na zona central.
O programa desportivo concentra‑se no domingo, com nove provas especiais de classificação disputadas ao longo de um dia intenso. As classificativas de Vila Velha de Ródão e Vilas Ruivas são intercaladas por sucessivas passagens pela Arena, Refresh Zone e Parque de Assistência, garantindo contacto permanente entre equipas e adeptos.
Sábado dedicado aos adeptos e crescimento do projeto
O sábado é inteiramente orientado para os fãs, com abertura da Fanzone, exposição de viaturas e fotografia de família, shakedown durante a tarde e, ao final do dia, parada oficial, sessão de autógrafos e apresentação dinâmica das equipas no Cais de Vila Velha de Ródão. A prova reflete o crescimento do Castrol Portugal Rally Series, com aumento de inscritos e forte adesão às inscrições anuais, apoiadas por condições especiais, media packages e vantagens promocionais para equipas e parceiros.
