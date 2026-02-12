Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Home   >   Ralis   >   Portugal Rally Series   >   Rally Series Terras de Oiro deve abrir época de ralis em Portugal em cenário único junto ao Tejo

Rally Series Terras de Oiro deve abrir época de ralis em Portugal em cenário único junto ao Tejo

Por a 12 Fevereiro 2026 11:39

O Rally Series Terras de Oiro deverá ser o primeiro rali de 2026 em Portugal, abrindo oficialmente a temporada nos dias 21 e 22 de março, em piso de asfalto e totalmente centrado em Vila Velha de Ródão, junto ao Rio Tejo.

A prova integra o Castrol Portugal Rally Series e marca o regresso de uma competição mítica, desenhada para combinar espetáculo, visibilidade mediática e promoção do território.

Arena central e nove especiais de classificação

O evento assenta numa Arena Monster Energy instalada no Campo de Feiras, com vista privilegiada para as Portas de Ródão, que funciona como centro nevrálgico do rali. A partir deste ponto, o público pode acompanhar grande parte da ação quase sem se deslocar, beneficiando de estruturas dedicadas, Fanzone e até de uma unidade hoteleira integrada na zona central.

O programa desportivo concentra‑se no domingo, com nove provas especiais de classificação disputadas ao longo de um dia intenso. As classificativas de Vila Velha de Ródão e Vilas Ruivas são intercaladas por sucessivas passagens pela Arena, Refresh Zone e Parque de Assistência, garantindo contacto permanente entre equipas e adeptos.

Sábado dedicado aos adeptos e crescimento do projeto

O sábado é inteiramente orientado para os fãs, com abertura da Fanzone, exposição de viaturas e fotografia de família, shakedown durante a tarde e, ao final do dia, parada oficial, sessão de autógrafos e apresentação dinâmica das equipas no Cais de Vila Velha de Ródão. A prova reflete o crescimento do Castrol Portugal Rally Series, com aumento de inscritos e forte adesão às inscrições anuais, apoiadas por condições especiais, media packages e vantagens promocionais para equipas e parceiros.

