Rally Series Sever do Vouga: Pedro Lago Vieira com bom arranque

Pedro Lago Vieira, a bordo de um Toyota GR Yaris Rally2, é o líder da Ronda #4 após as especiais matinais, tendo vencido três das quatro realizadas até ao momento. Nelson Trindade & Raquel Graça são segundos classificados, a bordo de um Skoda Fabia III N5. Paulo Barata & Inês Veiga são terceiros classificados, estando ainda a conhecer e a ganhar experiência a bordo do seu Skoda Fabia R5.

Miguel Carvalho & António Reis, atuais líderes do Portugal Rally Series, tiveram algumas dificuldades na primeira passagem por Sever do Vouga, onde abriram a estrada, e se queixaram que estava bastante suja. Uma manhã mais difícil coloca-os no quarto lugar da geral.

Entre as 2 Rodas Motrizes, Telmo Garcia foi o primeiro líder, mas uma saída de estrada em Sever do Vouga 2 (Dupla OK) entregou a liderança a Pedro Silva, que pode já hoje sagrar-se o Winner da categoria 2RM. José Loureiro, a bordo de um Peugeot 208 Rally4, é segundo classificado e Miguel Matos, a bordo de um Peugeot 106 Maxi, fecha os lugares do pódio.

A decisão da vitória nas diversas categorias da Ronda #4 do Portugal Rally Series está agendada para a tarde de hoje, com mais uma passagem pela classificativa de Sever do Vouga e duas passagens pela Arena no Circuito do Alto do Roçário! O pódio está marcado para as 17h00.