Rally Series ruma a Sever do Vouga

O Portugal Rally Series prepara-se para a sua quarta ronda da temporada nos dias 13 e 14 de setembro, em Sever do Vouga. A região, que já acolheu o Rali de Portugal, será palco de uma das provas mais exigentes do ano, apresentando um formato renovado com sete provas especiais de classificação e a estreia de uma classificativa exterior em asfalto.

A luta intensa pela liderança no Portugal Rally Series

Na classificação geral, Miguel Carvalho mantém a liderança, mas a pressão de Pedro Lago Vieira é notória após a sua vitória em Ponte de Lima. O piloto limiano competirá novamente com o Toyota GR Yaris Rally2, assistido pela Llarena Racing, veículo que estreou no seu rali de casa, depois de ter iniciado a temporada ao volante de um GR Yaris RZ.

Nas 2 Rodas Motrizes, Pedro Silva lidera de forma consistente, enfrentando agora uma maior pressão com a entrada de Telmo Gracia em Sever do Vouga. Gracia fará a sua estreia com uma nova viatura, um Renault Clio Rally5, substituindo o seu anterior 208 R2. Nesta ronda, o piloto de Castelo Branco também exibirá uma nova decoração para o seu 208 Rally4, destacando o apoio Castrol/Lubrialbi com as cores lendárias da marca nos ralis.

A prova contará ainda com a disputa em diversas classes, incluindo Rally2, Rally3, Rally4, Rally5, 4WD, 2WD, FIA Historic, Sideways e a N5 Cup by RMC Motorsport, prometendo um espetáculo variado de carros e estilos de condução para o público.

Destaques entre os inscritos e regressos notáveis

Entre os participantes, destaca-se Francisco Fontes, filho de José Pedro Fontes e neto de Rufino Fontes – figuras históricas do automobilismo nacional. Fontes competirá no Lancia Ypsilon HF Racing da Sports & You, sendo esta apenas a sua segunda prova e a estreia no Rally Series. Outro regresso notável, possibilitado pelo formato Rally Series, é o de João Sousa, que pilotará um Toyota Yaris Proto no seu primeiro evento de 2025, acompanhado por Beatriz Pinto.

Programa competitivo e experiência para o público

Emanuel Moreira, Diretor Desportivo do Rally Series, prevê um fim de semana desafiante. O Castrol Rally Series de Sever do Vouga testará os pilotos com a nova classificativa exterior em asfalto, que exigirá um equilíbrio entre ataque e consistência.

O evento tem início no sábado, 13 de setembro, com as atividades centradas na Arena do Circuito do Alto do Roçário. Entre as 15h00 e as 18h00, decorrerão o Shakedown e sessões de co-drives, antecedendo a Parada Oficial e a sessão de autógrafos no município às 18h30. O dia culmina com uma novidade absoluta desta temporada: um Show Noturno às 20h30, onde as viaturas de competição proporcionarão um espetáculo na rotunda do centro da vila.

No domingo, 14 de setembro, disputa-se o rali, composto por um total de sete classificativas. O arranque está agendado para as 10h13 com a primeira passagem por Sever do Vouga, seguida pela especial da Arena Monster Energy. O dia incluirá três passagens pela desafiante classificativa exterior de Sever do Vouga e quatro pela Arena, terminando às 17h08 com o pódio na Fanzone.

Na Fanzone da Arena Monster Energy, os adeptos terão vistas privilegiadas para a ação da prova, com todas as comodidades de um evento Rally Series, incluindo food trucks, simuladores de ralis, promoção de marcas e diversas opções de entretenimento. Um dos pontos altos em Sever do Vouga será a presença da Toyota Hilux T1+ da Toyota GAZOO Racing Caetano Portugal, habitualmente tripulada por João Ramos.

Compromisso com a sustentabilidade no evento

Em consonância com o seu compromisso ambiental assumido desde a sua criação, o Portugal Rally Series reforça agora a sua estratégia com a parceria da Toscca. Esta nova colaboração visa apoiar iniciativas de redução de impacto e valorização ambiental, através do suporte de vários elementos físicos para as rondas do Portugal Rally Series.

Com entrada gratuita, a Fanzone da Arena Monster Energy abre as suas portas a partir das 13h00 de 13 de setembro, oferecendo todas as comodidades para acompanhar a ação.

A história do rali em Portugal é rica e intrinsecamente ligada à cultura desportiva do país, com eventos como o Rali de Portugal a figurarem entre os mais emblemáticos do calendário mundial, atraindo anualmente milhares de entusiastas. A paixão pelos ralis reflete-se na forma como as comunidades locais acolhem estas provas, transformando cada evento num ponto de encontro e celebração do automobilismo.