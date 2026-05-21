Rally Series Ponte de Lima reúne forte lista de inscritos na 2ª ronda da competição

O AMF Mobilidade Rally Series Ponte de Lima realiza-se nos dias 23 e 24 de maio e apresenta uma das listas de inscritos mais consistentes da temporada 2026 do Castrol Portugal Rally Series. A segunda ronda da competição contará com seis viaturas Rally2, oito Rally4 e um leque alargado de participantes que combina nomes habituais da série, pilotos locais, jovens promessas e presenças internacionais.

Organizada pelo Motor Clube de Guimarães, a prova destaca-se pela diversidade competitiva do pelotão, que integra também viaturas históricas, modelos de tração traseira e Rally GT. Entre os pilotos em destaque surgem Diogo Marújo e Pedro Lago Vieira, apontados como candidatos aos lugares cimeiros da classificação geral, enquanto Pedro Silva, vencedor entre as duas rodas motrizes em 2025, enfrentará concorrência reforçada numa categoria que inclui os internacionais Bryn Jones e Iago Gabeiras.

Cerquido mantém estatuto icónico e Armada estreia-se como fator decisivo

No plano desportivo, o traçado apresenta novidades face à edição anterior. À já reconhecida classificativa de Cerquido junta-se este ano a especial de Armada, com cerca de 10 quilómetros e características distintas, num troço que poderá introduzir diferenças relevantes na luta pelos primeiros lugares.

Emanuel Moreira, presidente do Motor Clube de Guimarães, sublinha o equilíbrio da lista de inscritos e o reforço qualitativo do percurso. “A Ronda #2 apresenta uma bela lista de inscritos, um número muito equilibrado. Em termos de organização, dinâmica de prova e segurança, eu defendo que 50 concorrentes é um número muito bom”, afirmou, acrescentando que a qualidade do lote “deixa-nos muito satisfeitos”.

O dirigente destacou ainda a ambição de tornar a prova mais exigente em 2026. “Para além da especial do Cerquido, famosa e mítica, acrescentamos a PEC da Armada, com um piso diferente, mais regular e mais macio, com uma zona bastante rápida, estrada mais larga e com cerca de 10 km, que vai certamente marcar diferenças nesta prova”, referiu.

Porsche, Sideways e animação para o público reforçam identidade do evento

A componente espetáculo volta também a assumir peso relevante. Vítor Pascoal e Pedro Silva, ambos em Porsche GT3 Cup, prometem animar as especiais, ao passo que a categoria Sideways regressa com viaturas emblemáticas como BMW de várias gerações, Toyota Corolla e Ford Escort.

Fora da estrada, a organização aposta novamente na proximidade ao público. A fanzone da Expolima terá mais marcas e ativações, incluindo a Glassdrive, e o programa paralelo inclui exposição de viaturas, shakedown, sessão de autógrafos, sunset DJ, atuação de ginástica artística e o desfile oficial na Ponte Medieval de Ponte de Lima.

Competição arranca no domingo e termina com pódio às 17h00

No domingo, a prova disputa-se ao longo de oito especiais cronometradas, repartidas entre Cerquido, Armada e a Monster Energy Arena, instalada na Expolima. O pódio final está marcado para as 17h00.

Para André Lavadinho, diretor-geral do Rally Series Promoter, a ronda minhota reflete a identidade que a competição pretende consolidar. “Um evento competitivo, com pilotos e máquinas de grande nível, mas ao mesmo tempo extremamente próximo do público, das famílias e das marcas”, afirmou, apontando Ponte de Lima como um palco privilegiado para “elevar a experiência dos fãs dentro e fora das especiais”.