Rally Series: Pedro Lago Vieira vence em Sever do Vouga

A quarta ronda do Portugal Rally Series 2025 viveu dois dias de muita emoção em Sever do Vouga, com milhares de espetadores a marcarem presença no evento.

Após a vitória “em casa” na ronda anterior, Pedro Lago Vieira & Jet Carvalho, no seu Toyota GR Yaris Rally2, conquistaram a vitória no Castrol Rally Series Sever do Vouga.

Miguel Carvalho & António Reis foram segundos classificados, mantendo-se na luta pelo Portugal Rally Series. Após uma luta ao décimo de segundo entre Nélson Trindade e Paulo Barata, foi o piloto do Skoda Fabia III N5 a conseguir o último lugar do pódio.

“Era para isto que vínhamos, para ganhar e era esse o nosso objetivo… acho que conseguimos brindar o público e continuar a evoluir a bordo do Toyota GR Yaris Rally2” foi a forma como Pedro Lago Vieira descreveu a vitória na Ronda #4.

Entre os carros de duas rodas motrizes (2RM), Pedro Silva & Pedro Santana foram os grandes vencedores, (triunfando também entre os Rally4), sagrando-se assim o Winner da categoria em 2025. Miguel Matos (Peugeot 106 Maxi) e José Loureiro (Peugeot 208 Rally4) foram segundo e terceiro classificados respetivamente. Nos 4WD, Miguel Carvalho também levou a melhor numa prova em que correram atrás do prejuízo, depois de uma má escolha de pneus na primeira secção. Foram seguidos por Nélson Trindade e João Sousa. A vitória na N5 Cup by RMC Motorsport também sorriu à dupla de Barcelos, que levou o maior prémio monetário do troféu.

Pedro Silva, refletindo sobre a sua prestação, disse que “foi uma prova muito difícil, tivemos de ser muito conscientes, sabíamos que podíamos conquistar o título. Tivemos adversários muito fortes. Entramos com uma toada rápida, mas controlada, mas quando sentimos que foi necessário apertamos… conseguimos superiorizar-nos e fizemos um primeiro lugar muito bom”.

Nas restantes categorias, destaque para a vitória de Tiago Pereira & Fernando Pereira nos Rally5, que continuaram a sua evolução com o Renault Clio, enquanto Miguel Matos brilhou nos 2WD, vencendo Guilherme Nunes e António Santos. Júlio Maia & Pedro Fernandes voltaram a vencer na FIA Historic ao volante de um Citroën Saxo Cup, num pódio completado por André Almeida e Jorge Pinho. Entre os Sideways (veículos tração traseira), a vitória ficou nas mãos de Jorge Pinho no Toyota Starlet KP61.

Com a Arena instalada no Circuito do Alto do Roçário a encher-se de milhares de fãs, o Portugal Rally Series reforça mais uma vez que este é um formato promissor e capaz de atrair multidões em diversas zonas do país.

À margem das celebrações, André Lavadinho, diretor geral do Rally Series Promoter assumiu que “não esperava ver tantos fãs aqui em Sever do Vouga. Nas últimas passagens pela Arena e no Show Noturno, no centro da vila, tivemos uma moldura humana incrível. Apesar de termos alguns pontos a mudar e melhorar, estamos a fazer o nosso melhor pelo Rally Series e pelos ralis. A apresentação dinâmica das equipas noturna foi uma aposta ganha e iremos repetir no futuro”. O Portugal Rally Series regressará em local a anunciar brevemente para a conclusão da sua primeira temporada.