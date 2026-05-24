Rally Series: Pedro Lago Vieira com vitória categórica em Ponte de Lima

Pedro Lago Vieira e Paulo Lopes emergiram como os grandes vencedores da Ronda #2 do Castrol Portugal Rally Series, realizada em Ponte de Lima. O piloto local demonstrou uma performance irrepreensível na secção da tarde, selando o seu triunfo perante uma Arena Monster Energy completamente lotada e entusiasta.

Diogo Marujo e Jet Carvalho garantiram o segundo lugar, num evento que serviu de adaptação ao seu novo carro. Mantêm-se, assim, na liderança do Castrol Portugal Rally Series, agora partilhada com Pedro Lago Vieira. Adruzilo Lopes e Vítor Hugo completaram o pódio, prosseguindo a sua evolução ao volante do Skoda Fabia Rally2 evo.

Na categoria 2RM, a disputa foi renhida e decidida por segundos, com Pedro Gastão e Inês Braga a sagrarem-se vencedores, superando o campeão de 2025, Pedro Silva e Ricardo Moura. Nuno Coelho e Ricardo Cunha fecharam os lugares de um pódio extremamente disputado, onde a diferença entre os concorrentes foi de apenas onze segundos.

Vítor Pascoal e Ricardo Sousa bisaram o triunfo na categoria GT3 Rally Trophy e Sideways. Júlio Maia Jr. e Pedro Fernandes mantiveram a sua sequência vitoriosa na categoria FIA Históricos, celebrando mais um triunfo em Ponte de Lima. Hélder Rodrigues e Daniel Rodrigues foram os vencedores da N5 Cup by RMC e 4WD, após o abandono forçado de Miguel Carvalho e António Reis. Francisco Piçarra e Paulo Silva somaram mais uma vitória na categoria Júnior e 2WD. Daniela Barata e Liliana Costa foram as vencedoras na categoria Feminina.

André Lavadinho, Diretor do Rally Series Promoter, expressou o seu orgulho: “Estamos extremamente orgulhosos do trabalho de todos. Esta prova de Ponte de Lima não foi apenas mais uma etapa; foi um verdadeiro salto qualitativo na organização do nosso evento e um reflexo da excelência que os ralis merecem. Ver as estradas repletas e sentir a paixão das pessoas recorda-nos o quão único é este desporto. Um agradecimento profundo aos milhares de fãs que criaram este ambiente inesquecível e a todos os envolvidos que tornaram este avanço possível.”

Emanuel Moreira, Diretor Desportivo do Rally Series, acrescentou: “É com um enorme sentimento de gratidão que observo o que alcançámos em Ponte de Lima. O sucesso desta prova é o resultado direto do profissionalismo e dedicação incansável desta grande equipa do Motor Clube de Guimarães que torna tudo isto possível. Ver esta multidão de fãs é um sentimento de dever cumprido. O meu mais sincero obrigado a todos que transformaram este evento num momento verdadeiramente memorável.”

A competição regressa a 4 e 5 de julho em Lousada para a Ronda #3 e, de 24 a 26 de julho, para o Rally Series Stars, onde serão atribuídos prémios monetários aos vencedores.