Rally Series: “Não basta gostarmos e ter bons locais para os ralis, é preciso que sejam atrativos”

O Rally Series apresenta-se como uma visão que pode redundar numa nova era no mundo dos ralis, combinando a tradição do desporto com um formato moderno, mais acessível e sustentável. A ênfase na experiência do público, na promoção dos ralis e na redução de custos, promete impulsionar os ralis para um patamar diferente, pois pode perfeitamente coexistir com as provas mais tradicionais, mas apresentando um novo caminho, diferente, que pode ir mais ao encontro dos que não são fãs ‘hardcore’ dos ralis, mas gostam (e precisam) de entretenimento.

Curiosamente, Alexandre Almeida, Presidente da Câmara de Paredes, lidera um município que é quase perfeito para um evento deste estilo e a apresentação ter sido feita em Baltar é um bom exemplo de um evento compacto, uma ‘Arena’, que por acaso já é Mundial desde o final dos anos 90, o Circuito de Baltar. Logo ali ao lado, um troço de ralis, Paredes. Mais centralizado que isto é quase impossível…

Para Alexandre Almeida: “Gostaria de dar os parabéns à iniciativa, que acolhemos desde o primeiro momento.

Não basta gostarmos dos ralis, não basta termos bons locais para realizar ralis, é preciso que seja atrativo a quem, por muito aficionado que seja, por vezes não está disposto a levantar-se de madrugada e percorrer inúmeros quilómetros para ver ralis.

Esta foi a grande novidade introduzida. Nós, ficamos muito satisfeitos por acolher a primeira etapa aqui em Baltar, Paredes, a vila do desporto automóvel. Uma vez mais, alguém que gosta de ralis, mas por vezes um pouco preguiçoso, como eu, não está disposto a sair de madrugada, tem excelente condições para assistir à arena e logo a seguir a um troço de rali, onde de forma cómoda e quase imediata pode admirar este desporto que mexe com muita gente.”