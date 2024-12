Rally series, Emanuel Moreira: “não é ir contra nada, mas mostrar ideias novas”

Infelizmente as pessoas, por muitos motivos, têm-se afastado do desporto automóvel, nomeadamente dos ralis e o que queremos mostrar no Rally Series, não é ir contra nada que já existe, mas mostrar ideias novas e que podem melhorar o nosso desporto.”

O Rally Series é isto que viram hoje, juntarmos aquilo que adoramos, o desporto automóvel e a adrenalina com a “multidão”. Trazer novamente o desporto automóvel para o seio do público.

Rally Series é um novo formato que une acessibilidade, sustentabilidade e espetáculo, e Emanuel Moreira, é o seu diretor organizacional. Com um modelo compacto e dinâmico, o Rally Series pretende oferecer uma experiência inovadora tanto para pilotos quanto para adeptos, com provas concentradas em ‘arenas’, menor impacto ambiental e custos reduzidos. O formato destaca-se pelo livestreaming, categorias diversificadas e foco na promoção.

