Rally Series em Ponte de Lima: Toyota GR Yaris Rally2 é “cereja no topo do bolo”

O regresso dos ralis a Ponte de Lima deram mais um passo marcante com a apresentação oficial do AMF Mobilidade Rally Series Ponte de Lima no Parque de Exposições Expolima.

A cerimónia serviu para revelar todos os detalhes da Ronda #3 do Portugal Rally Series, incluindo os traçados das especiais, o programa da prova e a presença de dezenas de pilotos que vão competir nos dias 12 e 13 de julho.

Foi momento também para a apresentação oficial da nova viatura de Pedro Lago Vieira, piloto limiano que estreia o Toyota GR Yaris Rally2 em plena prova “em casa”. Um momento emotivo, acompanhado pelos entusiastas locais.

“É o relembrar dos momentos antigos, é o voltar da emoção, adrenalina e velocidade dos ralis a Ponte de Lima” – resumiu Vasco Ferraz, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, que tem sido um dos grandes apoios do evento.

A organização revelou ainda detalhes da estrutura pensada para o público, com uma grande FanZone no centro da Expolima que terá vista direta para a Arena, um troço citadino com dois pontos 360º by Castrol para piões espetaculares.

“O evento está preparado para ser uma verdadeira festa dos ralis, onde a competição se junta ao espetáculo. Teremos uma Arena inédita, ativações de parceiros, espaço de restauração e zonas com excelente visibilidade para todos. É exatamente esta a nossa visão para o Rally Series: mais perto do público e com experiências imersivas”, destacou André Lavadinho, promotor da competição.

Com o limite de inscritos atingido e os preparativos concluídos, Ponte de Lima está pronta para viver dois dias intensos de competição, emoção e o celebrar da cultura dos ralis com todo o conforto.

A Ronda #3 do Portugal Rally Series 2025, em Ponte de Lima, acolherá os fãs na sua Arena nos dias 12 e 13 de julho.