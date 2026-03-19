Rally Series 2026 arranca em Terras de Oiro com lista de inscritos de luxo

O Castrol Portugal Rally Series inicia a temporada de 2026 com a primeira ronda em Terras de Oiro, num evento que promete elevar o patamar competitivo do desporto automóvel nacional. A prova, organizada pela Escuderia de Castelo Branco, reúne nomes consagrados e novas máquinas, consolidando o formato que privilegia a proximidade com o público.

Favoritos e estreias de peso no asfalto

A lista de inscritos para esta ronda inaugural destaca-se pela qualidade e diversidade. Pedro Lago Vieira surge como um dos principais candidatos à vitória, estreando um Skoda Fabia RS Rally2. A concorrência será feroz, com o regresso de pilotos como Miguel Carvalho, Nélson Trindade e Diogo Marújo. Uma das grandes notas de destaque é a estreia de Adruzilo Lopes na série, conferindo ainda maior prestígio ao arranque do campeonato. Nas duas rodas motrizes, Pedro Silva, vencedor em 2025, regressa com o novo Lancia Ypsilon HF Rally4.

Estrutura compacta e foco no espetáculo

A prova é composta por nove especiais cronometradas, divididas entre as classificativas de Vila Velha de Ródão e Vilas Ruivas. O centro nevrálgico do evento será a Arena Monster Energy, situada no Campo de Feiras. Segundo a organização, este modelo foi desenhado para «maximizar a experiência de público, equipas e parceiros», combinando a vertente desportiva com áreas de lazer e interação.

Apoio direto às equipas e inovação

Num esforço de valorização dos participantes, a Castrol, em parceria com os distribuidores oficiais, introduz este ano a atribuição de cartões de desconto em combustível para os três primeiros classificados de cada ronda. «Esta medida representa um prémio direto às equipas, contribuindo para a redução de custos ao longo da temporada», refere a organização.

O evento contempla ainda categorias inclusivas como as classes Ladies, Junior e o exclusivo GT3 Trophy para viaturas Porsche. O programa culmina com o espetáculo noturno no Cais de Vila Velha de Ródão, reafirmando o compromisso da série em unir a competição de alta performance ao entretenimento familiar.