Rally Princesa de Astúrias: Peugeot Rally Cup Ibérica prossegue em Espanha

Com 14 inscritos, a Peugeot Rally Cup Ibérica 2020 regressa à estrada para a primeira ronda espanhola da temporada, o Rally Princesa de Astúrias, evento realizado em pisos de asfalto e que tem centro nevrálgico na cidade de Oviedo. Com oito especiais e cerca de 120 quilómetros ao cronómetro, a ronda asturiana assume um papel fundamental na luta pelo título 2020 da competição promovida pela Peugeot Portugal e Espanha.

A comitiva da Peugeot Rally Cup Ibérica vai aproveitar a prova espanhola para homenagear a co-piloto Laura Salvo.

Tem lugar no próximo sábado, 24 de outubro, a terceira ronda pontuável para a Peugeot Rally Cup Ibérica 2020. O Rally Blendio Princesa de Astúrias, pontuável para o European Rally Trophy e para o Campeonato de Espanha de Ralis de Asfalto, contará com 14 duplas que concorrem à competição abrilhantada pelos Peugeot 208 Rally 4 e que têm este fim-de-semana a sua terceira “batalha” da época.

Em termos desportivos destaca-se, naturalmente, a presença das equipas que neste momento assumem as posições cimeiras na competição: Pedro Antunes/Paulo Alves, Óscar Palomo/José Bouzas e Pedro Almeida/Hugo Magalhães, sendo que há mais uma formação a defender as cores lusas nas Astúrias: Ernesto Cunha/Valter Cardoso.

A exemplo do que aconteceu na Marinha Grande, vão marcar presença os vencedores das duas anteriores edições da Peugeot Rally Cup Ibérica. Daniel Berdomas, “Campeão” em 2019 e também Roberto Blach, o vencedor da Peugeot Rally Cup Ibérica em 2019.Paralelamente, a prova espanhola conta com uma dupla estreante na competição, ÁlvaroPerez/Francisco Lema.

O Rally Blendio Princesa de Astúrias tem lugar este sábado, com a discussão de oito especiais em sistema de ronda. São eles Morcín (14,16 Km), Llanera (15,93 Km), Nava (15,32 Km), Colunga (15,57 Km), cumpridos por duas vezes. De referir ainda que a última secção deste rali (Nava 2 e Colunga 2), será disputada já de noite. A Saída do Parque Fechado (La Manjoya) será às 7h30, estando a entrada no último controlo agendada para as 22h30

Programa do Rali Blendio Princesa de Astúrias

Sábado, 24 de outubro

8h00 –Morcín 1 11h30 – Morcín2 16h00 – Nava1 20h10 – Nava2

9h02–Llanera 2 12h40 – Llanera 2 16h40- Colunga 1 20h50- Colunga 2