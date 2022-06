Rally Montelongo: Inscrições dos Clássicos terminam dia 17 | AutoSport

Termina esta sexta-feira (17 junho), devido ao feriado do dia 16, o prazo de inscrições para o Rally Montelongo Carlos Vieira, prova do Campeonato de Portugal de Clássicos (CPCR), a realizar nos próximos dias 25 e 26 deste mês de junho, e que engloba ainda uma prova extra, além da terceira ronda do Campeonato Start Norte de Ralis. A grande novidade apresentada esta época pelo Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto é que o “Montelongo 2022” surge como prova candidata a integrar em 2023 o calendário do FIA European Historic Rally Championship.

Colocar Fafe no mapa do Europeu de Clássicos de Ralis é uma velha ambição tanto da autarquia como do clube organizador, atendendo às condições únicas disponibilizadas pelo concelho, em cuja área geográfica se localizam, integralmente, as 6 classificativas de asfalto que integram a estrutura da prova. No sábado, os Clássicos, a partir das 9h58 e até às 15h14, efetuam duas passagens pelos troços de Vila Pouca (9,71 km), Aboim/Gontim (9,01 km) e Monte (12,05 km). Depois, no domingo percorrem por duas vezes os troços de Montim (6,92 km) e de Várzea Cova (11,01 km) e três vezes o de Queimadela/Travassós (10,88 km).

A prova extra, que admitirá veículos não clássicos, tem o mesmo percurso da do CPCR, enquanto os pilotos do Start Norte competem apenas no sábado, com seis classificativas, referentes a uma dupla passagem por Vila Pouca, Aboim/Gontim e Monte.

Caso a candidatura do Rally Montelongo seja bem-sucedida, e são legítimas as ambições para que tal aconteça, já no próximo ano as classificativas de Fafe poderão voltar a ser palco da passagem de carros tão icónicos como o Lancia Rally 037, o Subaru Legacy, o Toyota Celica GT Four, o Audi Quattro A2, o BMW M3, o Ford Escort RS ou o Opel Manta 400, entre muitos outros veículos com passado e ainda hoje são uma atração em qualquer evento.