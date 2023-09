Rally Montelongo: Carlos Vieira em Citroen C3 Rally2 | AutoSport

O Rally de Montelongo, que estará na estrada este próximo fim de semana (9 e 10 de setembro), sendo pontuável nos Campeonatos de Portugal de Clássicos (CPCR), Start Norte (CStNR) e Promo Norte (CProNR), para além de candidato a integrar o calendário do Campeonato da Europa de Ralis Históricos FIA em 2024, vai marcar o regresso de Carlos Vieira às provas de estrada cinco anos depois do grave acidente no Rali Vidreiro-Centro de Portugal Marinha Grande que esteve, posteriormente, na origem da sua mudança para os circuitos.

O piloto nascido em Fafe surgirá ao volante de um Citroen C3 Rally2 da Sports & You e naturalmente que é o grande candidato a vencer a prova extra num rali que apresenta uma lista de 49 inscritos, repartidos entre os Clássicos (13) e as restantes categorias, sendo que se há quem cumpra apenas a competição de sábado (Start Norte e Promo Norte), não falta quem destes dois campeonatos regionais tenha decidido fazer a prova extra e acompanhar os clássicos também na jornada de domingo.

Olhando para os inscritos, os dois atuais primeiros classificados do CPCR, José Merceano e Nuno Mateus, separados por dez pontos, deverão ter como adversário de referência, na discussão dos primeiros lugares, o vencedor do ano passado, Luís Mota, numa “guerra” entre os Mitsubishi Lancer, aguardando-se com alguma expetativa o desempenho do galego Pablo Pazó Figueiroa, o único piloto estrangeiro em prova, com o seu Talbot Sunbeam Lotus.

Os pilotos que encabeçam a tabela classificativa tanto do CStNR – Jorge Carvalho (Peugeot 208 R2), que soma 109 pontos, Filipe Teixeira (Citroen Saxo Cup), 102 pontos, e Parcídio Summavielle (Renault Clio RS), 90 pontos – como do CProNR, Jorge Carvalho (80 pontos), Filipe Teixeira (75), Marco Oliveira (VW Polo N5), 70 pontos, e Parcídio Summavielle (70 pontos) – estarão à partida desta sétima jornada de ambos os campeonatos, o que garantirá desde logo duelos interessantes pelos primeiros lugares.

No sábado, a partir das 09h30, os pilotos cumprem duas passagens pelos troços de asfalto de Vila Pouca (9,71 km), Aboim/Gontim (9,05 km) e Monte (12,23 km), perfazendo 61,98 km ao cronómetro, estando o final previsto para as 16h07. No domingo, com início às 09h15, haverá mais sete troços cronometrados (68,34 km), repartidos entre Montim 1 e 2 (6,88 km), Várzea Cova 1 e 2 (11,06 km) e Queimadela/Travassós 1, 2 e 3 (10,82 km), com final às 15h10, no centro de Fafe.

PROGRAMA

SÁBADO (9 setembro)

Partida (Casa Solar Quinta da Luz/Fafe) 09h30

PEC 1 – Vila Pouca 1 (9,71 km) 09h58

PEC 2 – Aboim/Gontim 1 (9,05 km) 10h39

PEC 3 – Monte 1 (12,23 km) 11H10

Assistência (Praça das Comunidades) 12h07/12H37

PEC 4 – Vila Pouca 2 13h05

PEC 5 – Aboim/Gontim 2 13h46

PEC 6 – Monte 2 14h17

Assistência (Praça das Comunidades) 15h14/15h59

Parque Fechado (Praça Mártires do Fascismo) 16h07

DOMINGO (10 setembro)

Partida (Praça Mártires do Fascismo) 09h15

PEC 7 – Montim 1 (6,88 km) 09h58

PEC 8 – Várzea Cova 1 (11,06 km) 10h26

PEC 9 – Queimadela/Travassós 1 (10,82 km) 11h00

Assistência (Praça das Comunidades) 11h50/12h20

PEC 10 – Queimadela/Travassós 2 12h51

PEC 11 – Montim 2 13h34

PEC 12 – Várzea Cova 2 14h02

PEC 13 – Queimadela/Travassós 3 14h37

Parque Fechado (Praça Mártires do Fascismo) 15h10