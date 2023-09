Rally Montelongo: Carlos Vieira afinal não vai estar presente | AutoSport

Regresso aos ralis adiado para Carlos Vieira. O piloto de Fafe estava na lista de inscritos para a prova do próximo fim de semana, com o azar a bater à porta no primeiro teste com o Citroen C3 Rally2.

Vieira– afastado dos ralis desde 2018, na sequência de um grave acidente sofrido no Rali Vidreiro Centro de Portugal, Marinha Grande, direcionando, depois, a sua carreira para a velocidade – estava inscrito na prova extra desta edição do “Montelongo”, pontuável nos Campeonatos de Portugal de Clássicos (CPCR), Start Norte (CStNR) e Promo Norte (CProNR), sendo candidata a integrar o calendário do Campeonato da Europa de Ralis Históricos FIA em 2024. Mas um incidente no teste de ontem acabou prematuramente com a participação do piloto.

Carlos Vieira usou as redes sociais para explicar o sucedido:

“Ontem fizemos o primeiro teste neste nosso regresso aos ralis. Infelizmente a vontade era muita e a recordação do que era um rally2 era pouca, e por isso tivemos um saída de estrada, danificando o carro e sem possibilidade de reparação para o rally de Montelongo. Quando tiver mais informações sobre os ralis que disputaremos ainda esta época, informarei logo que tenha novidades”.

Com mais de quatro dezenas de inscritos, no CPCR os dois atuais primeiros classificados do CPCR, José Merceano e Nuno Mateus, separados por dez pontos, deverão ter como adversário de referência, na discussão dos primeiros lugares, o vencedor do ano passado, Luís Mota, numa “guerra” entre os Mitsubishi Lancer, aguardando-se com alguma expetativa o desempenho do galego Pablo Pazó Figueiroa, o único piloto estrangeiro em prova, com o seu Talbot Sunbeam Lotus.

Os pilotos que encabeçam a tabela classificativa tanto do CStNR – Jorge Carvalho (Peugeot 208 R2), que soma 109 pontos, Filipe Teixeira (Citroen Saxo Cup), 102 pontos, e Parcídio Summavielle (Renault Clio RS), 90 pontos – como do CProNR, Jorge Carvalho (80 pontos), Filipe Teixeira (75), Marco Oliveira (VW Polo N5), 70 pontos, e Parcídio Summavielle (70 pontos) – figurarão à partida desta sétima jornada de ambos os campeonatos, o que garantirá desde logo duelos interessantes pelos primeiros lugares.

PROGRAMA

SÁBADO (9 setembro)

Partida (Casa Solar Quinta da Luz/Fafe) 09h30

PEC 1 – Vila Pouca 1 (9,71 km) 09h58

PEC 2 – Aboim/Gontim 1 (9,05 km) 10h39

PEC 3 – Monte 1 (12,23 km) 11H10

Assistência (Praça das Comunidades) 12h07/12H37

PEC 4 – Vila Pouca 2 13h05

PEC 5 – Aboim/Gontim 2 13h46

PEC 6 – Monte 2 14h17

Assistência (Praça das Comunidades) 15h14/15h59

Parque Fechado (Praça Mártires do Fascismo) 16h07

DOMINGO (10 setembro)

Partida (Praça Mártires do Fascismo) 09h15

PEC 7 – Montim 1 (6,88 km) 09h58

PEC 8 – Várzea Cova 1 (11,06 km) 10h26

PEC 9 – Queimadela/Travassós 1 (10,82 km) 11h00

Assistência (Praça das Comunidades) 11h50/12h20

PEC 10 – Queimadela/Travassós 2 12h51

PEC 11 – Montim 2 13h34

PEC 12 – Várzea Cova 2 14h02

PEC 13 – Queimadela/Travassós 3 14h37

Parque Fechado (Praça Mártires do Fascismo) 15h10