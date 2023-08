Rally Montelongo: Candidato ao Europeu de Históricos | AutoSport

A edição 2023 do Rally Montelongo, pontuável nos Campeonatos de Portugal de Clássicos, Start Norte e Promo Norte, que estará na estrada nos dias 9 e 10 de setembro próximo, volta a ser candidata a integrar o calendário do Campeonato da Europa de Ralis Históricos FIA em 2024. A prova organizada pelo Demoporto (Clube de Desportos Motorizados do Porto), que mantém a sua base e estrutura competitiva na região de Fafe, a “Meca dos ralis portugueses” e com um histórico digno de registo ao mais alto nível, terá um total de 13 provas especiais de classificação em piso de asfalto, totalizando 130,32 quilómetros ao cronómetro.

As provas Start Norte e Promo Norte decorrem no sábado, embora os seus pilotos possam continuar o rali no domingo, acompanhando os seus colegas dos Clássicos e nesse caso competem na prova extra, que admite todo o tipo de veículos, incluindo os Rally2, o que significa para os pilotos do CPR uma oportunidade de fazer testes uma semana antes da sétima prova da temporada.

A beleza e a espetacularidade dos troços cronometrados de asfalto em Fafe foram colocados à prova na época de 2020, quando o então Rally Fafe Montelongo se estreou no calendário do FIA-ERC (Europeu de Ralis), proporcionando um duelo ao segundo entre Alexey Lukyanuk (Citroen C3 R5) e Yoann Bonato (Citroen C3 R5). Nesta edição 2023, os traçados escolhidos para as “especiais” são quase idênticos na totalidade aos de 2022, exceção feita ao troço de Monte, cujo início será agora no Passadouro, na EM 614 que liga Fafe a Lagoa.

Atualmente, o Campeonato da Europa de Ralis Históricos (Clássicos) tem um calendário de nove provas, sendo que a Espanha é o único país com duas (Costa Brava e Astúrias), numa lista em que surgem ralis tão emblemáticos como Sanremo ou Acrópole.

O Demoporto estabeleceu contactos com diversos pilotos estrangeiros habituais concorrentes de ralis históricos, designadamente do país vizinho e também britânicos, havendo a expetativa de que a lista de inscritos deste Rally Montelongo venha a contar com algumas dessas participações.

PROGRAMA

SÁBADO (9 setembro)

Partida (Casa Solar Quinta da Luz/Fafe) 09h30

PEC 1 – Vila Pouca 1 (9,71 km) 09h58

PEC 2 – Aboim/Gontim 1 (9,05 km) 10h39

PEC 3 – Monte 1 (12,23 km) 11H10

Assistência (Praça das Comunidades) 12h07/12H37

PEC 4 – Vila Pouca 2 13h05

PEC 5 – Aboim/Gontim 2 13h46

PEC 6 – Monte 2 14h17

Assistência (Praça das Comunidades) 15h14/15h59

Parque Fechado (Praça Mártires do Fascismo) 16h07

DOMINGO (10 setembro)

Partida (Praça Mártires do Fascismo) 09h15

PEC 7 – Montim 1 (6,88 km) 09h58

PEC 8 – Várzea Cova 1 (11,06 km) 10h26

PEC 9 – Queimadela/Travassós 1 (10,82 km) 11h00

Assistência (Praça das Comunidades) 11h50/12h20

PEC 10 – Queimadela/Travassós 2 12h51

PEC 11 – Montim 2 13h34

PEC 12 – Várzea Cova 2 14h02

PEC 13 – Queimadela/Travassós 3 14h37

Parque Fechado (Praça Mártires do Fascismo) 15h10