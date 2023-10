Rally Madeira Legends: Gil Freitas continua na liderança | AutoSport

Quando chegamos a meio da 2ª Etapa do Rally Madeira Legend é Gil Freitas/Duarte Miranda em Subaru Impreza S14 WRC é líder incontestável da prova, vencendo todas especiais disputadas estas manhã, incluído a Pec 8, Serragem.

A dupla do Subaru Impreza S14 WRC ex-fabrica mantém os problemas de embraiagem na viatura, mas lidera com uma larga vantagem de 1m52,0s sobre Bernardo Sousa/Vítor Calado que hoje surge o Ford Fiesta S2000 isento de problemas. Com o Ford Escort RS Cosworth, a dupla Rui Conceição/Roberto Fernandes ocupa agora o patamar mais baixo do pódio, à frente de Manuel Martins/Pedro Fernandes em Peugeot 206 S1600 e José Jarimba/João Jardim em Toyota Starlet que lidera o Open Legend. Habituado a recriar no papel carros de ralis, Mário Ramos, largou as canetas e os pincéis para estar ao volante do Toyota Corolla GTi 16V, onde com Ricardo Pontes lideram a categoria Histórico.A segunda etapa do Rally Madeira Legend prossegue com a PEC 9 Arco de São Jorge e PEC 10 Rosário que fecha a edição de 2023 da prova organizada pelo Club Sports Madeira.