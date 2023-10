Rally Madeira Legends: Gil Freitas consegue vitória clara | AutoSport

Chegou ao fim o Rally Madeira Legend 2023. Dois dias com muita competição, muito espetáculo e muito público na estrada que fizeram deste evento um Hino ao automobilismo.

A segunda etapa do rali foi totalmente dominada pela dupla Gil Freitas/Duarte Miranda que venceram todas as cinco classificativas do dia, com o competitivo Subaru Impreza S14 WRC venceu o rali e a categoria Spirit. Gil Freitas lidou durante os dois dias de competição com problemas de embraiagem na viatura japonesa, mas não impossibilitou de voltar a vencer uma prova de automobilismo, o que não acontecia desde 2017.

De volta à estrada com carro com que foi campeão Nacional em 2010, Bernardo Sousa terminou a prova do Club Sports da Madeira na segunda posição. O piloto navegado por Vítor Calado teve muitas dificuldades para o levar Ford Fiesta S2000 até ao final. O patamar mais baixo do pódio ficou ocupado pela dupla continental Manuel Martins/Pedro Fernandes que estreou o Peugeot 206 S1600, nesta que foi a primeira vez que competiu nas estradas da Madeira.

Na companhia de Roberto Fernandes, o mesmo “enferrujado” Rui Conceição, levou o Ford Escort RS Cosworth ao 4º lugar final, à frente de José Jarimba/João Jardim que com o Toyota Starlet fecharam o Top 5 e da geral e venceram, sempre com muito espetáculo na estrada, a categoria Open Legend.

A 6ª posição ficou nas mãos dos vencedores do Rally Madeira Legend de 2021 Miguel Andrade /Bruno Gouveia. A dupla do Renault 5 GT-Turbo teve uma prova que não foi isenta de problemas no carro francês.

De regresso à estrada após três anos de ausência, Rui Nunes, navegado por outro regressado, Luís Vieira, venceu a categoria Histórico com o seu habitual Ford Escort RS MkII. Depois de terem passado pelo pódio do rali e pela liderança da Open Legend, Roberto Martins/Marco Marote levaram Renault Clio F2000, uma viatura com a silhueta do Clio S1600, mas com a mecânica do Megane Kit-car, ao 8º lugar e ao 2º do Open Legend.

Deixando por momentos as canetas e os pincéis de lado, Mário Ramos, na companhia de Ricardo Pontes, levou o Toyota Corolla GTi 16v, digno de ser representado numa gravura pelo próprio piloto, ao 9º lugar final, e ao 2º lugar nos Históricos. O Top 10 da prova ficou completo com Ângelo Escórcio/Nuno Mendonça em Citroën C2 S1600, viatura com Dani Sordo participou em algumas provas do mundial de ralis.

A prova organizada pelo Club Sports Madeira teve a categoria Legend Show, onde apenas três equipas chegaram ao fim, António Pinto dos Santos/Carlos Mateus com o “mundialista” Renault 5 GTL, Olivier Hermans/ Marc Hermans com um dos símbolos da ex-RDA, o Trabant P800 RS, que acolheu muitos sorrisos e aplausos dos aficionados que foram à estrada e o Paolo Diana/Francesco Fresu, que deram muito espetáculo com o Ford Sierra RS Cosworth e que prometem estar no próximo ano com o seu Fiat 131 Abarth.