Rally Madeira Legend: Vítor Sá foi o mais rápido em prova noturna atribulada | AutoSport

Cumpriu-se esta sexta-feira a primeira etapa do Rally Madeira Legend, com a dupla passagem pelo Palheiro Ferreiro na sempre esperada prova noturna.

O piloto madeirense Vitor Sá foi o maís rápido nas duas classificativas do Palheiro Ferreiro na categoria Legend Open, que acabaram por ser canceladas, devido a acidentes.

Na primeira prova especial de classificação (PEC) – Palheiro Ferreiro 1 – Cláudio Nóbrega/Alípio Nóbrega (Nissan Datsun) bateram com o carro, levando à interrupção da classificativa.

As restantes viaturas tiveram que seguir em troço de ligação e reagruparam no Largo da Fonte, no Monte, saindo daí para a classificativa seguinte.

Na segunda PEC – Palheiro Ferreiro 2 – José Grosso/Carla Gouveia (Ford Escort 2000 X PACK)tiveram uma anomalia na viatura, fazendo parar os outros concorrentes, que acabaram por fazer o restante trajeto em troço de ligação.

Programa para sábado, 29/10:

3.ª PEC – Santo da Serra 1 – 11h24

4.ª PEC – Quatro Estradas 1 – 11h50

5.ª PEC – Terreiro da Luta 1 – 12h15

6.ª PEC – Santo da Serra 2 – 14h53

7.ª PEC – Quatro Estradas 2 – 15h19