Rally Madeira Legend: tudo a postos para o evento | AutoSport

São 81 os pilotos admitidos para a partida do Rally Madeira Legend. António Abel (Toyota Celica GT-Four), Hugo Lopes/ Tiago Neves (Citroen Saxo Kit Car) e Batista Corte/ José Loreto (Citroen Saxo Kit Car), todos na categoria ‘Spirit’, foram ‘baixas de última hora’, ficando ausentes desta competição.

Depois da cerimónia de partida desta tarde a prova começa mais logo à noite, com as duas primeiras provas especiais de classificação, que contemplam a dupla passagem pelo Palheiro Ferreiro (19h52 e 21h32). Amanhã há mais seis classificativas e a Prova Espetáculo, extra-competição, na Avenida do Mar.

Antes, a cerimónia de partida do Rally Madeira Legend 2022 ficou marcada pelo ambiente de animação no pódio, situado na Avenida Arriaga, em frente ao Club Sports da Madeira, organizador da prova.

Uma porta aberta para o passado, fazendo lembrar os tempos áureos do Rali Vinho Madeira, na altura que integrava o Campeonato da Europa.

Os 81 pilotos que vão estar hoje e amanhã na estrada, a cumprir 8 provas especiais de classificação, assinalaram a partida para este rali, perante os aplausos do muito público presente, atraído ao local pelo ruído dos motores.

Os concorrentes seguiram para o parque de assistências na Avenida Sá Carneiro, de onde saíram para a prova noturna.

