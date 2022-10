Rally Madeira Legend termina em festa | AutoSport

Foi em ambiente de grande animação que terminou a segunda edição do Rally Madeira Legend, que este ano levou 81 concorrentes para o asfalto madeirense. A Praça CR7 recebeu a cerimónia de entrega de prémios, um momento de consagração para todos os que se destacaram ao longo dos dois dias da prova, organizada pelo Club Sports da Madeira.

Terminou em beleza a competição que trouxe para as estradas da Madeira as emblemáticas ‘máquinas’ que fizeram o público regressar atrás no tempo e delirar com o verdadeiro espetáculo levado a cabo pelas mais de 80 viaturas lendárias que marcaram presença na prova organizada pelo Club Sports da Madeira. Foram oito o número de provas especiais percorridas em dois dias, com o primeiro dia, sexta-feira, a ter dupla passagem pelo Palheiro Ferreiro durante a noite, seguindo-se no dia de hoje Santo da Serra, Quatro Estradas e Terreiro da Luta no mesmo registo.

Na categoria Legend Open Miguel Andrade e Bruno Gouveia revalidaram o título alcançado na edição de estreia da competição, novamente, a bordo do um Renault 5 GT turbo, fixando o tempo em 47:02,5. A dupla Vítor Sá e Luis Esteves, num Toyota Corolla 1600 terminaram no segundo posto com 24,8 segundos de diferença. A fechar o pódio, a bordo de um Toyota Starlet, ficaram José Jarimba e João Jardim a 1:26,5 do campeão.

A dupla Rui Pinto e Ricardo Faria, num Ford Focus RS WRC venceram na categoria Spirit com o cronómetro a marcar 45:32,7, com a segunda posição da classificação ocupada por Carlos Fernandes e Pedro Afonso, num Mitsubishi Lancer Evolution V ficaram a 34,1 segundos. O terceiro lugar foi ocupado por Nuno Ferreira e Luís Ribeiro num Ford Escort RS Cosworth, a uma distância de 1:54,3 do líder.

Os grandes vencedores na categoria Históricos que contou com 34 inscritos, foram, novamente, João Martins e Sílvio Malho com um Ford Escort MK I com o tempo de 48:57,5, seguindo-se, com 1:29,6 de diferença o carro Porsche 911 SC pilotado pela dupla Julio Borja e Sergio Cancela. Em terceiro lugar na categoria de viaturas fabricadas até 1986 ficou Gualberto Dias e Fábio Rodrigues com Ford Escort MKII, a 1:55,6 do líder.

A categoria Legend Show que comportou as viaturas mais históricas e valiosas, não contou para classificação, mas sim para um verdadeiro espetáculo, fazendo vibrar todos os presentes nas diversas classificativas. Eis a lista de premiados:

Categoria Históricos

1.º classificado: João Martins/ Sílvio Malho (Ford Escort MK I)

2.º classificado: Júlio Borja/ Sergio Cancela (Porsche 911 SC)

3.º classificado: Gualberto Dias/ Fábio Rodrigues (Ford Escort MK II)

Categoria Legend Open

1.º classificado: Miguel Andrade/ Bruno Gouveia (Renault 5 GT Turbo)

Categoria Spirit

1.º classificado: Rui Pinto/ Ricardo Faria (Ford Focus RS WRC)

2.º classificado: Carlos Fernandes/ Pedro Afonso (Mitsubishi Lancer Evolution V)

3.º classificado: Nuno Ferreira/ Luís Ribeiro (Ford Escort RS Cosworth)

Categoria Legend Show

Piloto espetáculo: Helmut Steiner (Toyota Corolla WRC)

Equipa mais simpática: Stewart Bowes e Jason Bowes (Audi Sport Quattro S1 EVO 2)

Carro mais original: Audi Sport Quattro S1 EVO 2 (Stig Blomqvist / Wolf-Dieter Ihle)

Prova Espetáculo

Piloto espetáculo: Helmut Steiner (Toyota Corolla WRC)