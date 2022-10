Rally Madeira Legend: já se ouvem motores (vídeo) | AutoSport

Da lista inicial de 84 inscritos, três pilotos já tinham dado ‘baixa’ de última hora, sendo ausências confirmadas na segunda edição do Rally Madeira Legend, evento que já ‘desfilam’, como se pode ver no vídeo, na Praça CR7. Dos 81 concorrentes aguardados, todos passaram no processo de verificações, e pelo que se vê a zona do porto na Madeira, está bastante bem ‘frequentada’. A cerimónia de partida começa mais logo, às 18h30, e vai ter lugar no pódio, na Avenida Arriaga, em frente à sede do Club Sports da Madeira, organizador da prova.