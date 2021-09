Rally Madeira Legend foi apresentado… e Miki Biasion vai regressar | AutoSport

Já foi apresentado o Rally Madeira Legend 2021, prova organizada pelo Club Sports da Madeira, de ‘Legends’, carros que marcaram a história da prova no passado, que vai para a estrada nos dias 29 e 30 de outubro, relembrando o figurino da ‘Volta à Ilha’, revivendo o que foi o Rali Vinho Madeira nos primeiros anos do Campeonato da Europa.

Veja a entrevista de José Paulo Fontes, presidente do Clube Sports Madeira.

Presente vai estar, Massimo Biasion, vencedor do Rali Vinho da Madeira de 1983, piloto que já está confirmado para o Rally Madeira Legend 2021: “É um prazer voltar a esta maravilhosa Ilha”