Rally Madeira Legend é novidade | AutoSport

Foi hoje assinado um Protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da animação turística entre o Club Sports da Madeira e a Região Autónoma. A compensação financeira, no montante de 180.000€, visa apoiar a organização do Rally Madeira Legend, um evento automobilístico que tem como primeiro e grande objetivo projetar e promover a Madeira. Com a rica história que a prova tem, resta esperar para ver as máquinas que será possível ter no evento.

O Rally Madeira Legend decorre nos dias 28, 29 e 30 de outubro, com 50 km em provas especiais, com destaque para as PE que irão decorrer na sexta-feira à noite, entre o Palheiro Ferreiro e o Terreiro da Luta.

Para o sábado, e depois da volta à ilha, está programada uma prova na Avenida do Mar, cuja realização irá depender da evolução da situação pandémica na Região.

Segundo José Paulo Fontes, Presidente da Comissão Organizadora do Rally Madeira Legend, a prova pretende reviver as emoções da “Volta à Ilha”. Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura salientou a importância de eventos como o Madeira Legend, que colocam a Região no calendário dos eventos mundiais, havendo um retorno evidente na promoção da imagem da Madeira.