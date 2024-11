Rally Madeira Legend é no próximo fim de semana

O Rally Madeira Legend estará na estrada entre os dias 15 e 17 de novembro. O evento que tem vindo também a se impor como um dos cartazes de promoção da Madeira reunirá na sua lista de inscritos nomes bem conhecidos desta modalidade assim como modelos de antologia neste desporto.

Um dos muitos nomes sonantes que estará à partida é o de François Delecour. O piloto francês que representou várias marcas no WRC marca presença com um Peugeot 306 Maxi, veículo de antologia que utilizou recentemente em outro evento semelhante disputado em San Marino e com o qual foi o melhor na sua classe. Com 62 anos de idade, François Delecour, que foi terceiro no Rali Vinho da Madeira de 2003 com um Peugeot 206 WRC, é um dos pilotos com maior sucesso e popularidade, que representou marcas como a Peugeot, Ford ou Mitsubishi, mas só obteve os seus primeiros títulos entre 2012 e 2014 na Roménia com um Peugeot 207 S2000 e Subaru Impreza N14.

O francês tem corrido regularmente ao longo dos anos e em 2024, para além do Rally Legend de San Marino, disputou dois ralis com Skoda Fabia Rally2 Evo.

Na lista de inscritos do Rally Madeira Legend, contam-se 54 concorrentes, divididos entre Legend Open, 12 duplas, 20 nos Históricos e ainda mais 22 no Spirit. A lista reúne ainda nomes como os de Simone Campedelli, Francis Kelly. José Jarimba, Cláudio Nóbrega, Vasco Silva, Rui Conceição, Gil Freitas ou Bernardo Sousa, entre muitos outros com provas dadas na modalidade e ainda modelos de viaturas como as várias versões de Ford Escort, Peugeot 306 Maxi, Subaru Impreza WRC, Ford Focus WRC, Peugeot 206 S1600, Porsche 911, Lancia Stratos, Lancia Montecarlo ou FIAT 131 que fizeram a história do automobilismo de estrada.

O programa da prova tem início na manhã de sexta-feira, 15 de novembro, com as verificações administrativas e técnicas iniciais que decorrerão na Praça do Povo e servirão para um primeiro contacto dos muitos amantes da modalidade com os pilotos e máquinas que, ao longo dos dias seguintes, farão as suas delícias um pouco por toda a ilha.

Nessa mesma tarde, a partida simbólica terá lugar no pódio, colocado também na Praça do Povo, às 18:00 e a caravana rumará ao Faial, na costa norte da ilha.

No kartódromo local e a partir das 21:00, terá lugar a primeira classificativa do evento, em cerca de três voltas àquela pista permanente e num cenário deslumbrante que permite visualizar toda a evolução de pilotos de crédito firmado e máquinas de sonho.

Esta será ocasião soberana e não perdida pelos fãs deste desporto para assistir a um troço cronometrado que se espera espetacular, também naquela que é uma festa de abertura dum fim de semana de antologia.

Já no sábado, 16 de novembro, serão percorridas duas rondas por Meia Serra, Serragem, Arco de São Jorge e Rosário, intercaladas por uma passagem pelo parque de assistência que estará localizado no Cais 8 do porto do Funchal.

O domingo, 17 de novembro, será o último dia de competição e emoção e prevê dupla passagem por Terreiro da Luta e ainda uma evolução em Meia Serra, já percorrida na véspera. A festa final terá lugar às 13:00 no pódio.