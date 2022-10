Rally Madeira Legend com 12 horas de ‘Live Streaming’ | AutoSport

A segunda edição do Rally Madeira Legend terá uma grande cobertura, com vídeos em direto da prova, transmitidos na página oficial do evento e no canal do YouTube.

Estão previstas 12 horas de ‘Live Streaming’, com início já esta quinta-feira, 27 de outubro, com a transmissão do ‘Legend Talks’, desde a ‘Village Legend’, na Praça CR7.

Na sexta-feira, dia 28, os diretos começam logo pela manhã (9h), durante as verificações documentais e técnicas. À tarde (18h30) passam para a Avenida Arriaga, para acompanhar a cerimónia do pódio de partida.

As duas primeiras provas especiais de classificação serão transmitidas em direto e estão agendadas para as 19h52 – Palheiro Ferreiro 1, e 21h32 – Palheiro Ferreiro 2.

No sábado, dia 29, está prevista a transmissão das duas passagens pela classificativa do Santo da Serra (11h24 e 14h53).

No regresso ao Funchal, as atenções centram-se no pódio final, com diretos a partir das 16h20, novamente desde a Avenida Arriaga.

O Rally Madeira Legend termina com a Prova Espetáculo na Avenida do Mar, que também será transmitida em direto, a partir das 18h30.

Para os que não podem estar na estrada a acompanhar, ao vivo, as emoções do Legend, podem seguir a prova, à distância, através de um dispositivo móvel ou SmartTV, a partir da página do Facebook oficial do Rally Madeira Legend ou no YouTube.

Pode aceder aos links, durante as transmissões – CLIQUE AQUI