Rally Madeira Legend : 85 equipas, quase o dobro de 2021… | AutoSport

A segunda edição do Rally Madeira Legend vai levar 85 equipas concorrentes para a estrada, entre os dias 27 e 29 de outubro de 2022.

As inscrições quase duplicaram, em relação à lista do ano passado (45 inscritos), cenário que vem comprovar que o evento madeirense está a captar mais atenções e a singrar neste meio específico do automobilismo.

Entre os inscritos, contam-se 10 equipas estrangeiras, 38 vindas do continente e 37 madeirenses. Outras sete concorrem em Legend Open e os restantes em Históricos, Spirit e Legend Show, conforme a idade das viaturas e o interesse dos próprios pilotos.

Stig Blomqvist, ex-piloto sueco de ralis, é o cabeça de cartaz da prova, organizada pelo Club Sports da Madeira.

O multicampeão sueco e campeão do Mundo de Ralis em 1984 vai conduzir nas estradas madeirenses o Audi S1 E2, o mesmo carro que levou ao Rali da Argentina, em 1985.

No seu percurso no automobilismo, Stig notabilizou-se pelos desempenhos com a Lancia e a Talbot Sunbeam Lotus, destacando-se como o primeiro piloto a conduzir um carro de rali com tração às 4 rodas (4WD), o Audi Quattro.

A edição de 2022 do Rally Madeira Legend (RML) traz algumas novidades, relativamente ao ano passado. A começar logo pela lista de inscritos, que duplicou em relação a 2021.

A prova, agendada para 27, 28 e 29 de outubro, volta a contar com a presença de um campeão mundial. Depois de Massimo Biasion, este ano o cabeça de cartaz, já anunciado, é Stig Blomqvist.

O elevado número de participantes obrigou a algumas alterações no itinerário, com a organização a optar, nesta segunda edição, pelo sistema de ‘round’, tornando a prova mais compacta e mais centrada a sul.

Mantém-se as provas noturnas, na sexta-feira à noite, com dupla passagem pelo Palheiro Ferreiro, mas no sábado de manhã a caravana segue para o Santo da Serra, Quatro Estradas e Terreiro da Luta, repetindo este mesmo ‘round’ durante a tarde, após uma ida ao parque de assistências.

A Praça CR7 vai continuar a centrar muitas das atenções do RML, mas há algumas mudanças este ano. O parque de assistências passa para a Av. Sá Carneiro e área 3 dos Portos do Funchal (no ano passado ficou no Cais 8), a exemplo do que já acontece no Rali Vinho Madeira.

Também o local das verificações técnicas sofre alteração, passando do Pontão Norte do Porto do Funchal (Cais 6) para a Praça CR7, onde terão lugar as verificações administrativas. Neste mesmo espaço voltará a ficar o Parque Fechado.

O pódio estará, novamente, em frente à sede do Club Sports da Madeira, organizador do evento. Para esta segunda edição do RML, estão reservadas duas passagens pela Avenida Arriaga. Na sexta-feira os concorrentes passarão pelo pódio de partida e no sábado voltam ao mesmo local para a consagração final dos vencedores e de todos os que terminarem a prova.

Mantém-se a Prova Espetáculo na Avenida do Mar, obrigatória para todos os concorrentes que chegarem ao final, mas não existe classificação nem cronometragem.

Outra novidade é a transmissão em direto de algumas classificativas na íntegra, nas redes sociais do RML.