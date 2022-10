Rally Madeira Legend: 84 inscritos divididos por quatro categorias | AutoSport

Falta muito pouco para o Rally Madeira Legend 2022 estar na estrada, com uma lista de inscritos repleta de qualidade e com mais do dobro de concorrentes do que no ano passado. Serão 84 inscritos divididos por categorias: Legend Open, Histórico, Spirit e Legend Show.

Legend Open – para todas as viaturas de ralis alteradas que, apesar de terem carroçarias históricas, tal como as originais, os restantes equipamentos mecânicos (como suspensão, caixa, travões, motorização, etc), não estão de acordo com as fichas de homologação das viaturas originais.

Nesta categoria estão oito inscritos e destacam-se os vencedores da primeira edição do Rally Madeira Legend, Miguel Andrade e Bruno Gouveia, com o Renault 5 GT Turbo; o Toyota Corolla 1600 do pluri-campeão de ralis da Madeira, Vítor Sá e Luís Neves; o Lancia Delta Integrale EVO de Filipe Freitas e Daniel Figueiroa; o Datsun 1200 (2.0L) de Cláudio Nóbrega e Alípio Nóbreg.

Histórico – com viaturas de ralis históricas, fabricadas até 1986, que tenham participado em competições no passado e que mantenham a sua construção segundo a respetiva ficha de homologação.

São 24 as viaturas inscritas nesta categoria, entre as quais se destacam os terceiros classificados da edição de 2021, João Martins e Sílvio Malho, em Ford Escort MKI; o regresso à competição do antigo campeão de ralis Rui Fernandes, com Ford Escort MK II navegado pelo João Pedro Freitas; Paulo Grosso e Susana Cordeiro, com o Porsche 911; o Toyota Corolla Coupé KE25 de Francisco Tavares Jr.

Spirit- são admitidas viaturas que participaram em competições no passado e mantêm a sua construção de acordo com a respetiva ficha de homologação. Incluem-se nesta categoria também os WRC, Kit-Car e Super1600.

É a categoria mais concorrida, com 34 inscritos, com destaque para a presença de Rui Conceição e Roberto Fernandes, segundos classificados no ano passado, que voltam a competir com as cores do Team Vespas, com o Ford Escort RS Cosworth. Em Ford Focus WRC estarão Rui Pinto e Ricardo Faria. Nota também para o regresso à competição de Emanuel Pereira, com o Renault 5 GT Turbo navegado pelo António Castro, e de Abel Spínola e Paulo Vasconcelos, em Mitsubishi Lancer EVO VII.

Legend Show – não conta para a classificação, mas integra as viaturas mais históricas e valiosas da prova. Estão aqui os carros de Grupo B, excluídas pela FIA, bem como viaturas com homologação FIA, como os Kit-car, WRC e Super1600.

Entre os 18 inscritos, está o cabeça de cartaz do evento, o ex-campeão mundial de ralis Stig Blomqvist e Wolf-Dieter Ihle num Audi Sport Quattro S1 EVO 2, a viatura oficial que levou o piloto ao título no Mundial de ralis em 1984.

Também com carro idêntico estarão Stewart Bowes e Jason Bowes, que repetem a participação nesta prova.

Destaque ainda para o Lancia Delta S4 de Rolf Wyss e Inka Lerch; para o Toyota Corolla WRC de Helmut Steiner e Hanna Wadlegger; e para o Mitsubishi Lancer EVO III do português, ex-campeão do mundo de grupo N, Rui Madeira, navegado pelo Nuno Rodrigues da Silva.

Pode conferir no link abaixo, a lista de inscritos da segunda edição do Rally Madeira Legend, que vai decorrer entre 27 e 29 de outubro.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI