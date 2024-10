Rally Legends Luso-Bussaco é no fim de semana: tudo o que há para saber

Está de volta o Rally Legends Luso-Bussaco, com a sua 8ª edição, realiza-se no próximo fim de semana, onde mais uma vez vão ser reavivados os grandes momentos da passagem do antigo Rali de Portugal e antigas classificativas da Serra do Buçaco, que, como sempre promete trazer o espetáculo dos míticos ralis dos anos 80 às encostas da Serra do Buçaco, com provas previstas para os concelhos da Mealhada, de Mortágua e de Penacova.

A passagem pelo Buçaco, se preferir, já se fazia quando o Rali de Portugal passou a pertencer ao Mundial de Ralis em 1973, e assim continuou até 1982, sendo o troço “vítima do próprio sucesso”, quando César Torres, sabendo que todos os anos a especial gerava grande confusão na estrada, porque a EN 234 era passagem de camiões e, com os espetadores a estacionarem os carros onde calhava, criavam-se grandes engarrafamentos. A prova saiu do itinerário do Rali de Portugal, mas nunca, até hoje, da sua memória, ao ponto de se fazer ali uma prova que evoca esses momentos.

Ainda bem que a organização e as Cãmaras Municipais envolvidas continuam a apoiar um evento que faz parte da sua história nos ralis, sendo que as antigas classificativas da Serra do Bussaco, nunca cairão no esquecimento.

Mais do que um evento desportivo, o Rally Legends Luso Bussaco pretende oferecer a todos os

participantes e espetadores uma ampla gama de momentos sociais e lúdicos. Nesse sentido, todo o programa do rali sempre terá em mente a capacidade desportiva inerente ao próprio evento, bem como o aspeto social que permitirá a todos desfrutar de espaços de exposição, momentos de lazer e, sobretudo, momentos de prazer.

O percurso do rali permitirá que cada participante desfrute de vários locais maravilhosos da Serra do Bussaco. Com um total de 5 secções que ocuparão três dias de festa desportiva, o Legends pode reunir todas essas passagens na Mata Nacional do Bussaco num curto espaço de ligação entre elas, fazendo aqui também a diferença. No Rally Legends os veículos até 1983 serão designados como Legends Históricos, onde também haverá espaço para outros veículos que ocuparão as categorias de

Legends Míticos, Sport e Open / Show.

Este Rali será composto por várias secções fechadas bem conhecidas no mundo do rali e uma secção mais “citadina” que colocará um expoente mais alto no dia 26. Numa altura em que o Rally Legends Luso Bussaco está na sua 8ª Edição, a lista de participantes já conhece nomes nacionais e internacionais, marcando o nome Legends como um ícone em Portugal.

Programa da prova

Quinta-feira, 24 de Outubro de 2024

19.30 ás 23.30 horas – Verificações documentais e técnicas facultativas. Local – MD Sport (Luso)

Sexta-feira, 25 de Outubro de 2024

08.00 ás 15.00 horas – Verificações documentais e técnicas. Local – MD Sport (Luso)

18.30 horas – Apresentação e Partida Simbólica das equipas participantes. Local – Vila de Luso

18.50 horas – Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado. Local – Câmara Municipal de Mortágua

20.00 horas – Partida do Rally Legends, 1º Troço (uma passagem). Local – Mortágua

22.30 horas – Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado. Local – Avenida Emídio Navarro, Luso

23.30 horas – Animação Tenda Legends. Local – Fonte São João, Luso

Sábado, 26 de Outubro de 2024

08.30 horas – Saída do 1º concorrente do Parque Fechado. Local – Avenida Emídio Navarro, Luso

08.48 horas – Partida do 2º Troço (duas passagens) (Algeriz – Luso)

09.13 horas – Reagrupamento do Rally Legends. Local – a designar

11.43 horas – Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado. Local – Penacova

13.13 horas – Partida simbólica do 1º concorrente. Local – Câmara Municipal de Penacova

13.40 horas – Partida do 3º Troço – Traçado original Rali Portugal (duas passagens) (Penacova – Bussaco)

16.30 horas – Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado. Local – Avenida Emídio Navarro, Luso

17.30 horas – Drink Break com todos os concorrentes na Tenda Legends. Local – Fonte São João, Luso

21.00 horas – Partida 4º Troço (duas passagens sem tempos) Boucle “Alfredo César Torres” (Luso)

22.30 horas – Entrada em Parque Fechado. Local – Avenida Emídio Navarro, Luso

23.30 horas – Animação Tenda Legends. Local – Fonte São João, Luso

Domingo, 27 Outubro de 2024

09.15 horas – Saída do 1º concorrente do Parque Fechado. Local – Avenida Emídio Navarro, Luso

10.05 horas – Partida do 5º Troço (duas passagens)(Trezói – Luso)

10.25 horas – Reagrupamento do Rally Legends. Local – a designar

12.55 horas – Chegada do Rally Legends (entrada em Parque Fechado junto ao Palace Hotel do Bussaco)

13.30 horas – Almoço junto ao Palace Hotel do Bussaco.

16.30 horas – Entrega de Prémios na Avenida Emídio Navarro, Luso.

