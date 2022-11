Rally Legends Luso-Bussaco é este fim de semana: Guia da Prova | AutoSport

Realiza-se este fim de semana o Rally Legends Luso, prova que volta a reunir uma fantástica lista de concorrentes, num evento que tem uma enorme legião de adeptos, que podem assistir a um rali compacto e com enorme diversidade de carros, apesar da prova não contar para qualquer campeonato.

Tal como tem vindo a suceder nos últimos anos, a prova reaviva “belos momentos do famoso Rali de Portugal, entre outros, nas nossas belas estradas e antigas classificativas da Serra do Bussaco”, esta última, especial famosa pelas suas míticas curvas, como refere o cartaz da prova.

Entre muitos outros, destaque para a presença de Stewart Bowes num Audi Sport Quattro S1 E2 de e o sempre espetacular Paolo Diana no seu Fiat 131 Abarth de 1982.

Veja a galeria, para ter uma ideia dos carros presentes.

PROGRAMA

Quinta-feira, 3 de Novembro de 2022

19.30-23.30 : Verificações documentais e técnicas facultativas. (MD Sport, Luso)

Sexta-feira, 4 de Novembro de 2022

08.00 ás 15.00: Verificações documentais e técnicas. Local – MD Sport (Luso)

15.30 ás 17.30: Apresentação e Partida Simbólica na Câmara Municipal da Mealhada

18.15: Entrada no Parque Fechado na Câmara Municipal de Mortágua

19.30: Super Especial de Mortágua (Vale de Açores, Mortágua)

20.50: Entrada no Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

Sábado, 5 de Novembro de 2022

08.30: Saída do Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

09.00: Partida do Rally Legends, 1º Troço (duas passagens) (Algeriz – Luso)

09.40: Reagrupamento Avenida Emídio Navarro (Luso)

12.00: Entrada do no Parque Fechado. Local – Penacova

13.30: Saída do Parque Fechado. Local – Câmara Municipal de Penacova (Penacova)

14.00: Partida do 2º Troço, Traçado original Rali Portugal (duas passagens) (Penacova-Bussaco)

14.50: Entrada no Parque Fechado Avenida Emídio Navarro (Luso)

21.00: Partida 3º Troço (duas passagens sem tempos) Boucle “Alfredo César Torres” – Luso

22.30: Entrada em Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

Domingo, 6 de Novembro de 2022

09.30: Saída do 1º concorrente do Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

10.15: Partida do 4º Troço (Trezói – Luso)

10.40: Reagrupamento do Rally Legends. Local – Avenida Emídio Navarro (Luso)

12.20: Chegada do Rally Legends junto ao Palace Hotel do Bussaco