Rally Legends Luso-Bussaco é este fim de semana | AutoSport

Realiza-se este fim de semana o Rally Legends Luso-Bussaco, prova que conta com a presença de cerca de 80 equipas. Num evento que conta com uma enorme legião de adeptos, e com uma grande lista de concorrentes, com uma grande diversidade de carros, que vão desde o Alfa Romeo Giulia 1.6 GTA de 1966 aos muito mais recentes Mitsubishi Lancer Evo X, ou Ford Fiesta R2T e Peugeot 208 VTI, passando por vários Ford Escort, e pelas habituais ‘bombas’, vários Audi Quattro, Fiat 131 Abarth, Lancia Delta Integrale, Ford Escort RS Cosworth, Toyota Celica GT Four, Renault Mégane Maxi, Subaru Impreza 555 Gr. A, entre muitos outros. Espetáculo na estrada não vai faltar.

Como sempre, a prova recorda o mítico Rali de Portugal que passava pelas antigas classificativas da Serra do Bussaco”, esta última, especial famosa pelas suas míticas curvas, como refere o cartaz da prova.

A prova arrancou ontem, sexta-feira, com a apresentação e partida das equipas participantes bem como pela super especial de Mortágua prosseguindo hoje com o programa abaixo

Mapa do percurso – CLIQUE AQUI

PROGRAMA

Sábado, 4 de Novembro de 2023

08.30 horas – Saída do 1º concorrente do Parque Fechado. Local – Avenida Emídio Navarro, Luso

Departure of the 1st competitor from the Parc Fermé. Location – Emídio Navarro Avenue – Luso

08.48 horas – Partida do 2º Troço (duas passagens) (Algeriz – Luso)

09.13 horas – Reagrupamento do Rally Legends. Local – a designar

11.43 horas – Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado. Local – Penacova

13.13 horas – Partida simbólica do 1º concorrente. Local – Câmara Municipal de Penacova

13.40 horas – Partida do 3º Troço – Traçado original Rali Portugal (duas passagens) (Penacova – Bussaco)

16.30 horas – Entrada do 1º concorrente no Parque Fechado. Local – Avenida Emídio Navarro, Luso

17.30 horas – Drink Break com todos os concorrentes na Tenda Legends. Local – Fonte São João, Luso

21.00 horas – Partida 4º Troço (duas passagens sem tempos) Boucle “Alfredo César Torres” (Luso)

22.30 horas – Entrada em Parque Fechado. Local – Avenida Emídio Navarro, Luso

23.30 horas – Animação Tenda Legends. Local – Fonte São João, Luso

Domingo, 5 de Novembro de 2023

09.15 horas – Saída do 1º concorrente do Parque Fechado. Local – Avenida Emídio Navarro, Luso

10.05 horas – Partida do 5º Troço (duas passagens)(Trezói – Luso)

10.25 horas – Reagrupamento do Rally Legends. Local – a designar

12.55 horas – Chegada do Rally Legends (entrada em Parque Fechado junto ao Palace Hotel do Bussaco)

13.30 horas – Almoço junto ao Palace Hotel do Bussaco.

16.30 horas – Entrega de Prémios na Avenida Emídio Navarro, Luso.