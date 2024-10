Rally Legends Luso-Bussaco: Adruzilo Lopes regressa com o Citroën ZX 16v que estreou em 1995

As marcas automóveis – ou pelo menos algumas – estão a redescobrir capítulos gloriosos do seu próprio legado, voltando a olhar para o passado, onde a adrenalina do desporto motorizado tinha uma força que se perpetua no tempo. Neste caso a Citroën, mas é importante este ‘trazer de volta’ carros lendários, máquinas e pilotos que um dia deixaram marcas indeléveis na memória coletiva, cujos nomes ajudam a reviver momentos que moldaram a história.

Para os adeptos, o som desses motores e a visão dessas lendas ao volante trazem de volta muitas emoções, pois estes regressos oferecem mais do que nostalgia, são um tributo à autenticidade do passado, e mais uma oportunidade para os fãs sentirem novamente o prazer puro de verem os seus heróis e máquinas em ação.

Falta muito pouco para que se comemorem três décadas sobre a estreia do Citroën ZX 16v no Campeonato Nacional de Ralis. Este foi um momento marcante para a representação portuguesa do construtor francês, que arrancou naquele momento para uma brilhante carreira na competição de estrada, tendo tido como “cabeça de cartaz” o vizelense Adruzilo Lopes, na época acompanhado por Luís Lisboa.

Estamos a um dia de assistir ao regresso à “competição” daquele mesmo carro e com o mesmo piloto. Tudo acontecerá entre os dias 25 e 27 de outubro no Rally Legends Luso-Bussaco, evento levado a cabo pelo Clube Luso Clássicos, e que é a forma de celebrar um dos emblemáticos locais de peregrinação dos amantes dos ralis em Portugal, percorrendo troços míticos de outras épocas desta competição e tendo como estrelas as máquinas que à época primavam nos ralis, aqui e fora de portas.

Um desses modelos foi o Citroën ZX 16V que, tripulado pela dupla Lopes/Lisboa – equipa que haveria de dominar durante vários anos o panorama dos ralis nacionais – fez a sua estreia nos troços de alcatrão do Rally Solverde de 1995. Este momento marcou de forma indelével a vida da Citroën em Portugal, já que foi o ponto de partida para uma ainda mais forte presença no desporto automóvel, que resultaria na conquista de vários títulos.

É com natural alegria que Adruzilo Lopes comenta este regresso aos comandos de um modelo do qual guarda gratas recordações: “É, sem dúvida alguma, uma grande alegria voltar aos comandos do ZX 16v. O que me trouxe até este momento deve-se a uma enorme paixão do Vítor Lopes, pela competição automóvel e pelos ralis em particular. Ele não apenas comprou o carro, como o tem com a decoração que eu utilizei em 1995. É muito curioso voltar a este carro, 29 anos depois, e isto, obviamente só faria sentido, tendo o próprio Vítor Lopes como navegador, como vai acontecer. Para mim, será uma perspetiva diferente de encarar uma competição, mas, acima de tudo, será um convívio que antevejo espetacular, com dois apaixonados pelos ralis, a bordo de um carro absolutamente fantástico e um marco daquela época.”

Do ZX ao C4 e C4 X, uma linhagem de sucesso

A estrela da companhia era, em 1995, o magnífico Citroën ZX 16v, um “best seller” no segmento dos familiares compactos e que era o modelo ideal para projetar a imagem da marca, desta feita através dos ralis. Equipado com um motor de 2000 cc, o ZX que a Sucursal Citroën fez alinhar no Campeonato Nacional de Ralis estava preparado à luz do regulamento de Grupo A, debitando 210 cv.

O Citroën ZX é, na verdade, um dos porta-estandartes de uma linhagem de familiares compactos que aliaram o sucesso junto do público às conquistas na competição automóvel. São também exemplo os modelos Xsara e C4 que dominaram os palcos do WRC durante parte considerável das últimas duas décadas e meia.

Este legado de fiabilidade e performance prosseguiu com o passar dos anos e é para a Citroën motivo de orgulho esta recordação dos sucessos de 1995, e em particular numa altura em que a marca se prepara para lançar em Portugal os novos C4 e C4 X, revelados em “première” Mundial há uma semana no Salão Automóvel de Paris.