Rally La Nucía-Mediterráneo: Dani Berdomás vence, título decide-se na última prova | AutoSport

A dupla Dani Berdomás / Brais Mirón (Grupo Breogán) lideram agora de forma isolada a TGR Iberian Cup, isto depois do triunfo no Rally La Nucía – Mediterráneo. Sergi Francolí / Xavier Moreno (CSM Automoció) terminaram na sexta posição, mas ainda podem discutir o título com Berdomás na última prova.

O Rally La Nucía – Mediterráneo Trofeo Costa Blanca foi a sétima prova da temporada da TOYOTA GAZOO Racing Iberian Cup e última disputada em piso de asfalto. Uma jornada à qual Dani Berdomás (Grupo Breogán) e Sergi Francolí (CSM Automoció) chegavam empatados em pontos na classificação geral. Ambos estavam determinados a dar tudo pelo título desde o primeiro quilómetro, mas este previsível duelo rapidamente ficou resolvido depois dos problemas de travões que o piloto catalão sofreu nas três primeiras classificativas e que o levaram a cair muito na tabela classificativa.

Deste modo, Dani Berdomás (Grupo Breogán) não baixou o ritmo e marcou o melhor tempo na primeira ronda, estabelecendo desde o início uma acentuada diferença para todos os seus rivais. Depois de passar pela assistência, Francolí pôde solucionar os seus problemas e a partir daí lançou-se em busca da recuperação, algo que ficou vincado ao averbar sete melhores tempos, para subir até à sexta posição final do rali.

Mais atrás viveu-se um dos despiques mais empolgantes da temporada, entre Javi Villa (Asturhíbrido) e Alberto Monarri (IPPON Motor Vallés), com o asturiano a subir ao segundo lugar do pódio. O piloto madrileno terminou à frente na primeira etapa, mas o seu rival não se deu por vencido e no dia seguinte esteve ao ataque. Finalmente, Villa mostrou-se competitivo em asfalto e conseguiu superar Monarri por uma diferença de apenas 0,8 segundos, sendo já o piloto com maior número de pódios consecutivos (três) esta temporada. Graças a este resultado, um e outro melhoraram as suas posições na Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

Bruno Bulacia (CSM Automoció), que até esta prova reunia apenas hipóteses matemáticas de lutar pelo título, não conseguiu mantê-las, apesar de ser o quarto classificado desde a classificativa inicial do rali, com um ritmo constante, mas insuficiente para acompanhar os pilotos da frente.

Mais atrás, Pierre Lafay (CHL Sportauto) foi outros dos pilotos que manteve a mesma posição durante todo o rali. O quinto lugar permitiu-lhe importantes pontos para subir lugares na classificação geral, depois de beneficiar, também, da ausência de Miguel Campos (Macedo & Macedo GTW Racing). A esta ausência somou-se ainda a de Ricardo Costa (Macedo & Macedo GTW Racing), algo que deixou a representação dos pilotos portugueses em exclusivo a Pedro Lago (Toyota Caetano Auto), que terminou na sétima posição, a mesma que ocupa na classificação geral da TGR Iberian Cup.

Joan Sabater (CSM Automoció) e José Mulero (Labasa) completaram a classificação, ao terminarem, respetivamente, em oitavo e nono. Quem não lograram concluir foram Albert Llovera (Grupo La Grajera) e Antonio Sainz (KOBE Motor).

A próxima prova do troféu monomarca organizada pela Toyota Caetano Portugal, Toyota Espanha e MSI disputar-se-á em Pozoblanco (Córdoba), em pisos de terra, nos dias 17 e 18 de novembro.

Será a oitava e última de uma temporada emocionante e que vai decidir o campeão desta edição 2023. Um título a que apenas podem aspirar Dani Berdomás (Grupo Breogán) e Sergi Francolí (CSM Automoció), ainda que Berdomás parta como principal favorito, já que depende somente de si próprio, para conquistar o tão desejado troféu.