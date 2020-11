Rally La Nucía-Mediterráneo 2: Pedro Antunes 2º no ‘recomeço’…

Esta tarde corre-se segunda parte do Rally La Nucía-Mediterráneo, que será um novo rali, assumindo-se como a 4ª e última jornada da Peugeot Rally Cup Ibérica 2020. Os contadores de tempos serão, assim e agora, recolocados a zero, passando apenas a contar o acumulado de tempos registados nos 57,98 km dos 4 tropos cronometradosda tarde: a abrir os 13,79 km da especial de Bolulla/ Coll de Rates, seguindo-se Pego / Petracos(18,67 km) e Tarbena / Coll de Rates (6,85 km), fechando-se a contenda com a repetição do troço dePego / Petracos.



Na primeira especial da tarde, a dupla espanhola Alejandro Cachón/Alejandro López (Peugeot 208 Rally 4) venceu o troço 1.4s na frente de Pedro Antunes e Pedro Alves (Peugeot 208 Rally 4). Terceiro lugar para

Sergi Francoli/María Salvó (Peugeot 208 Rally 4) a 2.6s com o quarto posto a ir para Álvaro Muñiz/Javier Martínez (Peugeot 208 Rally 4). Quinto lugar para Daniel Berdomás/Brais Mirón (Peugeot 208 Rally 4), com Pedro Almeida/Hugo Magalhäes (Peugeot 208 Rally 4) em sexto a 9.4s.

Recorde-se que estão por atribuir 25 pontos correspondentes à vitória, mais 20 pontos de um 2º lugar e 17 pontos de um 3º, num leque de pontuações que se prolonga pelo top-10 (14, 12, 10, 8, 6, 4 e 2 pontos, respetivamente, do 4º ao 10º classificados). Há ainda a ter em conta o proporcional de 5 pontos a distribuir pelos mais rápidos nas 4 Especiais deste rali que, tal como no da manhã, deu um bónus adicional de 1,25 pontos a cada melhor tempo em troços. Há, também, uma pontuação a descontar, do total de 4 acumuladas ao longo do ano, conforme expresso no Regulamento Desportivo da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA.

Uma vez estabelecida a derradeira Classificação Final do presente ano, ficar-se-ão a conhecer os Campeões de 2020 da inédita copa ibérica de ralis, divididos por Portugal e Espanha. Decorrente da situação de pandemia que, entre outros, afeta ambos os países e, que obrigou a múltiplas alterações de calendário, a edição deste ano correu-se única e exclusivamente em troços de asfalto.