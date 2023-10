Rally de Portugal Histórico: Zona para o público em Sintra | AutoSport

Prevendo uma grande afluência de público em Sintra, a organização montou uma Zona Espetáculo no Cruzamento do Convento dos Capuchos, com possibilidade de acesso de carro pelo Pé da Serra, com estacionamento próximo. Os concorrentes farão uma dupla passagem por Sintra, a partir das 23h50, antes da chegada ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, prevista para as primeiras horas da madrugada de sábado.