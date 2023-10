Rally de Portugal Histórico: Quarto triunfo de Yves Deflandre e Jennifer Hugo | AutoSport

Depois da popular ‘noite’ de Sintra, os belgas Yves Deflandre e Jennifer Hugo (Porsche 911) confirmaram o seu quarto triunfo – o segundo consecutivo – no Rally de Portugal Histórico, chegando na frente ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, após 2067,6 quilómetros de percurso, iniciados na passada terça-feira.

A dupla belga, que já tinha ganho em 2016, 2017 e 2022, passa a deter o recorde de triunfos na prova do ACP, considerado um dos melhores ralis de Regularidade da Europa. Os portugueses Luís Cavaco e João Serôdio (Ford Escort RS) chegaram a Lisboa no 2.º lugar da geral, a 76,5 pontos dos belgas, subindo ao pódio acompanhados por outra dupla belga, Johnny Delhez e Pyck Aswin, que chegaram a liderar a prova quando o Porsche de Deflandre teve problemas mecânicos.

Paulo Marques e João Martins ficaram próximos do pódio, no 4.º lugar, com o BMW 1600, enquanto os espanhóis Joaquim Muntada e Jan Rosa fecharam o top 5 da geral, com o Porsche 911 SC.

Um total de 54 equipas ficaram classificadas neste XVII Rally de Portugal Histórico.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.