Rally de Portugal Histórico: Prossegue domínio francês, dois pilotos separados por 3.9s | AutoSport

A segunda etapa do Rally de Portugal Histórico ligou as cidades da Figueira da Foz e de Viseu, com passagem por alguns locais emblemáticos do Vodafone Rally de Portugal, como é o caso da região de Arganil.

E se Christophe Baillet tinha afirmado o seu favoritismo logo no primeiro dia de competição, o piloto do Porsche 911 SC, navegado por Pierre Colliard, continuou ao longo desta quarta-feira a mostrar que é um forte candidato à vitória.

No entanto, o francês vencedor do Rally de Portugal Histórico em 2021, não conseguiu evitar a ascensão à liderança do seu compatriota Christophe Berteloot, que tem Gengoux Baptiste como navegador no Porsche 911 SC.

À chegada a Viseu, no final da segunda etapa, as duas formações terminaram separadas por escassos 3,9 segundos.

Também aos comandos de Porsche 911, Phillipe Fuchey e Yves Deflandre terminaram nos lugares imediatos, seguidos de Michel Decremer, o primeiro não-Porsche, com o seu Opel Ascona) e dos líderes entre os portugueses, a dupla Luís Cavaco/João Serôdio, num Ford Escort.

A longa etapa de amanhã terá partida e chegada na cidade de Viseu, com passagem pelas regiões do Douro e de Trás-os-Montes, com os concorrentes a disputarem especiais de classificação em Armamar, Régua, Montalegre – com uma SS no circuito barrosão –, Senhora da Graça, Vila Real e Lamego, antes do regresso à cidade de Viriato.

