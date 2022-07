Rally de Portugal Histórico novamente no ‘cartaz’ do Estoril Classics | AutoSport

O Rally de Portugal Histórico 2022 vai disputar-se entre os próximos dias 3 a 8 de outubro, perfilando-se, mais uma vez, como uma prova de Regularidade Histórica, referência entre os principais eventos europeus da disciplina.

Inserido no cartaz do Estoril Classics, a 16ª edição da prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal vai cruzar uma boa parte do território português, sendo disputada em percurso secreto (revelado apenas no início da prova). No entanto, o traçado vai ter muitas semelhanças com o apresentado no Rally de Portugal das décadas de 70 e 80, o que faz antever etapas e secções bastante técnicas e seletivas.

Reservado a viaturas clássicas fabricadas entre 1946 e 1989, o Rally de Portugal Histórico vai ter, mais uma vez, a partida e a chegada nos emblemáticos Jardins do Casino Estoril, o que, por si só, é a garantia de uma considerável moldura humana.

Para além da passagem por algumas das mais revivalistas classificativas do Rally de Portugal, assegurada está, também, a já famosa noite de Sintra, que promete ser um dos pontos altos da prova, no sexto e derradeiro dia do evento. As inscrições para a prova decorrem até ao dia 9 de setembro, sendo o valor da taxa reduzido até ao dia 5 de agosto.