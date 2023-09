Rally de Portugal Histórico na próxima semana | AutoSport

Realiza-se na próxima semana a 17.ª edição do Rally de Portugal Histórico, prova que vai para a estrada entre os dias 2 e 7 de outubro, prometendo voltar a honrar o legado do melhor rali do mundo.

A prova do ACP Motorsport, considerada uma das mais emblemáticas competições de Regularidade Histórica da Europa, reuniu no ano passado mais de 70 equipas, oriundas de Portugal, França, Espanha, Andorra, Bélgica, Suíça, Letónia, Rússia e Grã-Bretanha. As inscrições desta edição da prova serão conhecidas na 6ª Feira e o percurso geral não deverá diferir muito dos anos transatos.

Rally de Portugal Histórico 2023

3 de outubro (3ª feira)

Verificações documentais 08h00 / 08h45

Entrada em Parque Fechado 12h00 / 12h30

Partida para a 1ª Etapa (1ª Secção) 14h30

Chegada da 1ª Etapa (1ª Secção) Figueira da Foz

4 de outubro (4ª feira)

Partida para a 2ª Etapa (2ª Secção) Figueira da Foz

Chegada da 2ª Secção TBA

Partida para a 3ª Secção TBA

Chegada da 2ª Etapa (3ª Secção) Viseu

5 de outubro (5ª feira)

Partida para a 3ª Etapa (4ª Secção) Viseu

Chegada da 4ª Secção TBA

Partida para a 5ª Secção TBA

Chegada da 3ª Etapa (5ª Secção) TBA

Partida para a 6ª Secção TBA

Chegada da 3ª Etapa (6ª Secção) Viseu

6 de outubro (6ª feira)

Partida para a 4ª Etapa (7ª Secção) Viseu

Chegada da 7ª Etapa TBA

Partida para a 8ª Secção TBA

Chegada da 8ª Secção TBA

Partida para a 9ª Secção TBA

Chegada da 9ª Secção TBA

Partida para a 10ª Secção TBA

7 de outubro (sábado)

Chegada da 4ª etapa (10ª Secção) Lisboa