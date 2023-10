Rally de Portugal Histórico: Fotogaleria | AutoSport

Caiu o pano sobre mais uma edição do Rally de Portugal Histórico, evento que culminou com a quarta vitória de Yves Deflandre. Fique com algumas das melhores imagens da edição deste ano, de autoria de Paulo Maria e João da Franca/ACP.

XVII Rally de Portugal Histórico 2023, 02 a 07 de Setembro de 2023: Foto: Paulo Maria ACP