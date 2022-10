Rally de Portugal Histórico esta semana: horários e locais | AutoSport

Realiza-se esta semana o Rally de Portugal Histórico, evento que recupera muitos dos percursos e zonas do ‘antigo’ Rali de Portugal. A prova arranca esta terça-feira, nos jardins do Casino do Estoril, com as 73 equipas inscritas que têm pela frente 2.060,24 Km e 631,342 km de Setores Seletivos, num evento que se encerra na estrada, como habitualmente com a noite de Sintra, no dia 8 de outubro (sexta-feira).

A prova arranca a 4 de outubro do Estoril, os concorrentes rumam à Figueira da Foz, no dia seguinte, 5 de outubro, da Figueira da Foz rumam a Arganil, e daí para Viseu. No dia seguinte, 6 de outubro, Viseu, Montalegre, Lamego e novamente Viseu. 7 de outubro os concorrentes voltam a descer para o Estoril, rumando à Barragem da Aguieira, Pombal finalmente o Autódromo do Estoril depois da passagem pelos troços de Sintra.