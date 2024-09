Rally de Portugal Histórico: Condições atmosféricas obrigam a alterações

A terceira etapa do Rally de Portugal Histórico foi encurtada, na secção matinal, devido às condições atmosféricas adversas. Pelotão partiu de Viseu rumo a Lousada, onde disputa uma especial no Eurocircuito da Costilha, a que se segue a passagem pela classificativa de Fafe (às 12h57). Cidade minhota também o reagrupamento das equipas, antes da secção da tarde.

Depois das incursões por Lousada e Fafe, a derradeira secção da terceira etapa inclui duas subidas à Rampa de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, a partir das 19h15, antecedendo o regresso a Viseu, onde as equipas se concentram no final do dia, junto ao Hotel Montebelo.

Depois da segunda etapa, que ontem ligou a Figueira da Foz a Viseu, com passagem por Arganil, as formações belgas continuam a liderar a prova do Automóvel Club de Portugal. Ruben Maes e Yves Noelanders estão na frente da classificação, com o seu Porsche 914/6, enquanto os recordistas de vitórias no rali, Yves Deflandres e Jennifer Hugo (Porsche 911), ocupam o segundo lugar, a 23,3 pontos dos seus compatriotas.

Considerado uma das mais importantes provas de regularidade histórica da Europa, o Rally de Portugal Histórico tem equipas de nove países e um pelotão com automóveis históricos, construídos entre 1957 e 1990.

PROGRAMA

3ª etapa | 26 de setembro

12h10 – SS Circuito de Lousada

12h20 – Passagem junto à Câmara Municipal de Lousada

12h57 – Especial de Fafe

13h00/15h00 – Reagrupamento em Fafe (Quinta do Gandião)

19h15/20h45 – Reagrupamento em Lamego (Paraíso do Douro)

21h00 – Rampa de Lamego

23h00 – Chegada a Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

4º etapa | 27 de setembro

08h00 – Partida de Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

13h00/14h30 – Reagrupamento em Coimbra (Estádio Universitário)

18h30/21h00 – SS Leiria Street Circuito (Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa) e reagrupamento

23h55 – Passagem em São Pedro de Sintra

00h35 – Reagrupamento em Sintra (Palácio Nacional)

01h27 – Chegada a Sintra (Hotel Vila Galé Sintra)